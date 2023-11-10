Стоматологи приглашают на День открытых дверей

В День открытых дверей в этих подразделениях для взрослого населения будут организованы бесплатные осмотры и консультации врачей-стоматологов общей практики и стоматологов-ортопедов по вопросам профилактики заболеваний ротовой полости, стоматологической терапии, хирургии и протезированию.

Предварительной записи на осмотры и консультации не требуется: приемы будут проходить в порядке живой очереди. Первоначально необходимо обратиться в регистратуру.

Напомним, что стоматологическая поликлиника и стоматологическое отделение поликлиники «Аэродром» работают с 08.00 до 20.00.





Пресс-служба Гатчинской КМБ