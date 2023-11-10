В Гатчине покажут "Блондинку" Павла Мирзоева

Усадьба и парк в поселке Тайцы стали «живыми» декорациями для нескольких сцен фильма, в том числе помещения флигелей, Готические ворота и Горбатый мост, рассказали специалисты Паркового агентства Ленинградской области.

Какие виды усадьбы вошли в фильм, можно будет узнать совсем скоро: фильм покажут на кинофестивале «Литература и кино в Гатчине, а 30 ноября картина выходит в прокат.

Главные роли в фильме сыграли Дарья Жовнер и Евгений Цыганов. Музыку написал известный музыкант Петр Налич.

Фильм «Блондинка» снят по одноимённой пьесе Александра Володина. Это лирическая история о наивной и отчаянной актрисе, которая в одиночку борется за сохранение крошечного питерского театрика, разрушая по пути свои отношения с режиссером-любовником и родными. Павел Мирзоев (также сценарист картины) перенёс события киноповести Александра Володина из Ленинграда 80-х годов в Петербург наших дней, и создал фильм на вечную тему: как в прагматичном мире выживают романтичные одиночки.

Фото: Парковое агентство Ленинградской области