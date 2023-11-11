16 и 17 ноября Гатчинский дворец можно посетить бесплатно
В дни проведения IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – 16 и 17 ноября – вход в Гатчинский дворец в вечерние часы станет бесплатным.
Рубрики: Культура
Для бесплатного посещения дворца отводятся вечерние часы – с 18 до 21 часа (касса и вход до 20.30), сообщили в ГМЗ "Гатчина".
18 ноября Гатчинский дворец работает в обычном режиме: с 10:00 до 17:30 (касса и вход до 17:00). Вход для посетителей - через ворота в Западном полуциркуле.
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