16 и 17 ноября Гатчинский дворец можно посетить бесплатно

Для бесплатного посещения дворца отводятся вечерние часы – с 18 до 21 часа (касса и вход до 20.30), сообщили в ГМЗ "Гатчина".

18 ноября Гатчинский дворец работает в обычном режиме: с 10:00 до 17:30 (касса и вход до 17:00). Вход для посетителей - через ворота в Западном полуциркуле.