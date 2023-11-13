«Вы помните, вы всё, конечно, помните...»

«Не в моего ты Бога верила...» - так называется постановка, подготовленная и разыгранная участниками светского салона «К.Л.Ю.В.», артистами Гатчинского ТЮЗа Юлией Мартыновой, Валентиной Зудовой, Кристиной Вебер и Павлом Лебедевым.

Каждая постановка салона «К.Л.Ю.В.» - это камерная, почти домашняя атмосфера доверительности и понимания. На эти небольшие представления идут, чтобы погрузиться в стихию родной речи, утончённой поэзии и музыки. А ещё сюда идут, чтобы узнать что-то новое, ведь каждая встреча с этими артистами посвящена неизвестным и удивительным подробностям из жизни хорошо, казалось бы, известных людей — поэтов и писателей.

В основу литературно-музыкальной композиции «Не в моего ты Бога верила...» легли истории любви и ненависти Сергея Есенина, его стихи и написанные на них песни.

Как известно, у Сергея Есенина всегда складывались непростые отношения с женщинами, даже с теми, кто играл огромную роль в его жизни. Анна Изряднова, Зинаида Райх, Надежда Вольпин, Айседора Дункан, Галина Бениславская, Софья Толстая... Есенин влюблялся постоянно и страстно, и так же быстро разочаровывался, сам неизменно страдая от этой своей особенности.

Расставаясь со своими возлюбленными, Сергей Есенин раз за разом возвращался к жизни, где главное место занимали пьяные кутежи и любовные интрижки с поклонницами. Он чувствовал свою скорую и раннюю смерть. На его похоронах присутствовали все его жёны, кроме Айседоры Дункан, которая была в Париже.

Злой рок преследовал и многих любивших поэта женщин, которые также закончили свою жизнь трагически. От несчастного случая погибла Айседора, Зинаида Райх была убита, Галина Бениславская застрелилась на могиле Есенина...

Женщин, любивших Есенина, было много, а любви в его жизни было мало. «Для меня любовь — это страшное мучение, это так мучительно», - признавался поэт и добавлял: «Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, и что я ни за какую любовь не променяю. Это — искусство...» И именно искусство, пусть и окрашенное в драматические тона непростой жизни поэта Сергея Есенина, стало главной темой очередной встречи с актрисами салона.

Гости салона не только наслаждались созданной актёрами творческой атмосферой, но и сами принимали участие в действии — отвечали на вопросы викторины, угадывали поэтические строки и даже сами разыгрывали небольшие мизансцены в качестве актёров.

Юлия Лысанюк