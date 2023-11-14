«Большая перемена» покорилась гатчинским 11-классникам

13 ноября с финала соревнований в «Артеке» с триумфом вернулся ученик 11-го класса Гатчинской школы № 9 Артем Сергеев. Вторая победительница – 11-классница «девятки» Софья Зубченко – уже воспользовалась своим призом и отправилась в путешествие по Алтаю.

Победителю «Большой перемены» доверили почетную миссию – подъем флага на школьной линейке утром понедельника, и прежде, чем приступить к занятиям, Артема торжественно поздравили ребята и учителя, пожелав ему дальнейших успехов.

Преподаватель английского языка, руководитель школьного клуба «Большой перемены» «Новое поколение» Снежана Федоровна Пачко была наставником Артема Сергеева на конкурсе. Рассказывая об участии в «Большой перемене», она отметила колоссальную подготовительную работу, которая велась не один год:

- Конкурс «Большая перемена» – это не «здесь и сейчас», и даже не финал, который закончился в «Артеке» несколько дней назад. Это каждодневная работа, потому что в данном конкурсе огромное количество мероприятий и вызовов. Ученики разных классов нашей школы принимали активное участие даже во время летних каникул, выбирали различные вызовы и готовили задания, которые «Большая перемена» присылала в течение года. Сам конкурс проходил в четыре этапа, с марта – и до осеннего финала в «Артеке». От нашей школы участвовало больше 50 человек, но до финала дошли только двое: Софья Зубченко и Артем Сергеев. Это наши организаторы, сердце нашей команды. Ребята не только выступили сами, но и помогли младшим участникам «Большой перемены», уже примерив на себя роль наставников. Активное участие других детей – это заслуга наших лидеров.

У Софьи Зубченко это вторая победа в конкурсе, она амбассадор «Большой перемены» в Ленинградской области. Артем Сергеев победил уже в третий раз, и именно он был инициатором создания клуба «Большой перемены» в школе.

- «Большая перемена» – это крупный проект, который позволяет детям быть услышанными благодаря их инициативам, вне зависимости от школьных отметок, внешнего вида и прочих факторов, – говорит Артем. – Также конкурс дает ребятам возможность пообщаться с единомышленниками со всех уголков нашей страны. Мое участие в «Большой перемене» началось в 2021 году, когда конкурс еще не имел такого размаха как сейчас, но уже тогда был одним из ведущих проектов российского конкурсного движения. На протяжении всего пути меня поддерживали мои родители, наставник, друзья и школа.

- С какими проектами ты участвовал в конкурсе?

- За все три сезона я представлял достаточно много проектов. Например, мы с ребятами делали проект по развитию транспортной безопасности, придумывали идею для лонгбордов, готовили проект экологически безопасных мусорных площадок для Ленинградской области. Но больше всего у меня было проектов предпринимательской направленности, так как я представитель вызовов «Предпринимай!» и «Твори!». В командной гонке я лично выполнял проект бизнес-ярмарки, которая направлена на вовлечение молодых людей в предпринимательство: человек ходит по ярмарке и знакомится с различными формами и сферами бизнеса.

- Как проходил финал и полуфинал?

- В полуфинале и финале у всех были одинаковые задания, отличавшиеся только формой представления и содержанием. Полуфинал «Большой перемены» проводится по федеральным округам. У СЗФО это был Мурманск, Северный арктический университет. Тем в полуфинале было несколько, например, создание арт-объекта для Всероссийского молодежного форума в «Сириусе», продумывание акции – вовлечения людей в активную социальную жизнь.

Основной темой финала, который проходил в «Артеке», выбрали «Семейные ценности и традиции», и мы делали проекты на тему семьи: продумывали концепцию семейного конкурса, создавали символ семьи. Сначала рисовали символ на бумаге, потом изображали его в технике изонити: на пробковую доску набивали гвозди и нитками рисовали картину.

- Чем тебя больше всего привлекает «Большая перемена»?

- Мне нравится этот конкурс, потому что к нему невозможно особо подготовиться: приходишь и в стрессовой обстановке узнаешь, какое задание нужно выполнять. Это может быть все что угодно. Например, в финале конкурса было задание на сочинение стихотворения. Тебе дают листок, и за 20 секунд ты должен сочинить две стихотворных строчки и передать листок дальше – соседу слева. И так 12 раз. Но при этом нужно все время рисовать левой рукой фигуры. Это проверка когнитивной гибкости и умения переключаться между задачами.

- Сильно переживал по поводу выигрыша?

- До того, как я узнал о своей победе, мне было довольно грустно. Прежде всего оттого, что заканчивается история моего конкурсного участия в проекте. Но когда назвали меня в числе победителей – самым последним в лагере, я испытал чувство радости и облегчения.

- Расскажи, пожалуйста, о призах…

- Призовая система конкурса включает два вида премий: победителям среди 8-9 классов дают 200 тысяч рублей, 10-классникам (поскольку мы начали участвовать в конкурсе еще в прошлом учебном году) причитается миллион. С этого года премии «Большой перемены» вручают не только победителям, но и финалистам конкурса: 8-9 классы получают 100 тысяч рублей, 10-классники – 200 тысяч, на образовательные цели.

Плюс финалистов награждают путевкой – интересной поездкой по просторам нашей страны. «Больше, чем путешествие» – это проект, который сотрудничает с «Большой переменой» и другими престижными конкурсами. Победив во втором сезоне, я выбрал путевку в Архангельск, а в третьем сезоне я тур еще не выбрал. Планирую либо на Алтай, либо в Дагестан.

- Артем, ты блестяще завершил свою конкурсную карьеру в «Большой перемене». Что теперь на повестке дня – ЕГЭ?

- Прежде всего, конечно, подготовка к экзаменам и поступление в Санкт-Петербургскую высшую школу экономики на факультет коммуникационного дизайна. В качестве альтернативы – Британская школа дизайна в Петербурге.

А вообще, в дальнейшем я планирую стать наставником для ребят – участников «Большой перемены», буду помогать им реализовывать идеи. Эта работа мне очень близка. Еще, возможно, поучаствовал бы в конкурсе для студентов «Твой ход», который дает гранты на реализацию бизнес-идей и проектов.

Тратить выигранный миллион Артем не планирует: деньги могут пригодиться на учебу. А нет – так его можно вложить и приумножить, ответив уже на вызов реальности: «Предпринимай!». Однако образование у выпускника в приоритете.

Планы Софьи, путешествующей по Алтаю, остались за кадром. Но оба победителя «Большой перемены» – претенденты на золотую медаль и будут активно к ней стремиться.

Екатерина Дзюба