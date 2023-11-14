В Гатчине 10 домов останутся без воды

Политическую обстановку, компьютерные игры, научную фантастику и воспитание детей обсуждали в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Гатчине в ходе экспертного диалога. В «разговоре на равных» принял участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.