В Гатчине 10 домов останутся без воды
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по замене пожарного гидранта 16 ноября 2023 года с 9 часов утра до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в 10 домах Гатчины по следующем адресам.
Рубрики: ЖКХ
Воды не будет в домах:
- ул. К. Маркса, д. 62, 64, 66, 67, 71, 75, 77;
- ул. Гагарина, д. 20, 22;
- ул. 7 Армии, д. 15А.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.