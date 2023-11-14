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В Гатчине 10 домов останутся без воды

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по замене пожарного гидранта 16 ноября 2023 года с 9 часов утра до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в 10 домах Гатчины по следующем адресам.

Рубрики:  ЖКХ

Воды не будет в домах:

- ул. К. Маркса, д. 62, 64, 66, 67, 71, 75, 77;

- ул. Гагарина, д. 20, 22;

- ул. 7 Армии, д. 15А.