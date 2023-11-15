22 ноября пройдут видеоконсультации специалистов МФЦ

Консультации специалистов МФЦ организованы в формате видеосвязи. Удобный формат позволяет заявителям подключиться к мероприятию из дома или офиса.

Тематика вопросов заявителей может быть различной – можно получить консультацию о порядке оформления свидетельства о рождении, пенсии, регистрации недвижимости, регистрации по месту жительства или пребывания, получении загранпаспорта, свидетельства ИНН, социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, региональной социальной доплаты к пенсии, выплат семьям с детьми, уточнить о субсидиях на оплату ЖКХ и сведения о других значимых

Записаться на мероприятие можно с 15 по 21 ноября по телефону 8-812 – 775-47-47. В заявке необходимо сообщить ФИО, телефон, электронную почту и тему обращения. После бронирования времени консультации заявителю на почту направят ссылку с приглашением. В назначенное время специалист МФЦ выйдет на сеанс связи и ответит на ваш вопрос.

Напомним, что видеоконсультации специалистов МФЦ проходят 1 раз в месяц. Первая консультация состоялась в сентябре 2023 года: сервис пользуется большой популярностью - многие заявители уже получили квалифицированные ответы на свои вопросы.