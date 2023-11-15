Гатчинские школьники знакомятся с кроссфитом

В этом году в рамках конкурсного отбора некоммерческих организаций (НКО) на получение субсидий из бюджета Гатчинского района победу одержало АНО «Центр спортивных достижений «Вверх».

Проект называется «КроссФит.Дети». Его руководитель - Артем Карнаухов, многократный призер российских проектов, лауреат конкурса «Учитель года» в Гатчинском районе, руководитель Центра спортивный достижений «Вверх».

Кроссфит – «форсированный фитнес». Это система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которой включены элементы таких дисциплин, как тяжелая атлетика, гимнастика, аэробика, гиревой спорт и других видов спорта. Как итог - универсальная физподготовка. К несомненным плюсам кроссфита можно отнести разнообразие занятий, что не позволит заскучать на тренировках. Групповые занятия всегда проходят позитивно и с небольшой долей конкуренции, что добавляет азарта и желания заниматься все больше и больше.

Проект «КроссФит.Дети» направлен на поддержание здоровья подрастающего поколения и прививает любовь к спорту.

Первая открытая тренировка по кроссфиту для детей с использованием специального инвентаря прошла 30 сентября в поселке Кобринском. Занятие получилось очень динамичным, участники получили новые навыки и массу эмоций.

Настоящий праздник спорта состоялся в первый день осенних каникул в Большеколпанской школе. Местные девчонки и мальчишки с интересом приняли участие в открытой тренировке по кроссфиту. После разминки дети прошли круговую эстафету. Выполняя по очереди разные упражнения на ловкость, гибкость, точность и скорость, ребята проявили себя как настоящие спортсмены. Некоторые из них одержали победу силой духа. Было видно, что не у всех получается делать все правильно, но упорство детей и советы взрослых сделали свое дело.

Отдельно хочется отметить доброжелательную атмосферу в зале, которую создали тренеры. С первых минут общения был сразу найден контакт с детьми. Юные спортсмены тренировались вместе с мастером спорта международного класса по санному спорту, участником Олимпийских игр в Китае, призером международных этапов кубка мира Александром Горбацевичем и двумя профессиональными тренерами. Ирина Горбацевич - преподаватель в дошкольном учреждении, тренер по кроссфиту, призер российских соревнований по легкой атлетике. Юрий Лебедев - тренер-наставник, многократный призер соревнований по легкой атлетике и мини-футболу.

По окончании эстафеты дети подходили к наставникам и спрашивали, когда следующая тренировка. Значит, главная цель достигнута.

Чтобы охватить максимальное количество молодых людей и расширить географию проекта, открытые тренировки прошли в нескольких поселениях Гатчинского района. Так, знакомство с кроссфитом уже состоялось в спортзале Дома культуры деревни Батово Рождественского поселения, в Сяськелевском ИДЦ, в Войсковицком центре культуры и спорта, в поселке Лукаши Пудомягского поселения.

Проект «КроссФит.Дети» реализуется при поддержке администрации Гатчинского района.

Татьяна Можаева