В Гатчине в результате аварии отключили свет
По информации АО "ЛОЭСК", в результате аварии на участке в настоящее время отключено электроснабжение в нескольких районах Гатчины.
Рубрики: ЖКХ
Также ввиду отсутствия электричества на скважине, прекращена подача холодного водоснабжения. На участке работают аварийные бригады для скорейшей стабилизации ситуации. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Для получения оперативной информации об отключениях Вы всегда можете обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 8(81371) 9-60-74.
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