В Гатчине в результате аварии отключили свет

Также ввиду отсутствия электричества на скважине, прекращена подача холодного водоснабжения. На участке работают аварийные бригады для скорейшей стабилизации ситуации. Приносим свои извинения за временные неудобства!

Для получения оперативной информации об отключениях Вы всегда можете обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 8(81371) 9-60-74.