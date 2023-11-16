Гран-при журналиста «Гатчинской правды» Юлии Лысанюк

15 ноября в Санкт-Петербурге состоялся форум средств массовой информации Ленинградской области, на котором обсуждались актуальные вопросы информационного пространства, а также прошла церемония награждения победителей главного журналистского конкурса 47 региона.

Панельная дискуссия была посвящена проблемам современной журналистики, среди которых наиболее острая – кадровый некомплект. Эксперты медиаиндустрии поделились опытом привлечения и поддержки молодых специалистов, успешными методами работы с молодежью. Обсуждалась интеграция новых форматов в традиционные средства массовой информации.

Также на форуме состоялась творческая встреча с заведующей кафедрой истории журналистики, доктором филологических наук, почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Громовой.

По традиции, на форуме подвели итоги творческого конкурса для представителей СМИ Ленинградской области. Конкурсная комиссия под руководством председателя регионального комитета по печати Константина Визирякина рассмотрела свыше 80 заявок – теле- и радиосюжетов, печатных материалов и публикаций в интернет-изданиях – и определила номинантов премии правительства Ленинградской области 2023 года.

Журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк стала обладательницей главной премии конкурса – за лучшую журналистскую работу года. Самую высокую оценку профессионального жюри заслужил цикл ее публикаций «Донецкий дневник».

Вручая награду победительнице, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев отметил прочное содружество областного парламента и журналистов, которые информируют, разъясняют и помогают жителям Ленинградской области понять, что происходит:

- В мире, где много хаоса и дезинформации, именно вы являетесь теми людьми, которые помогают сохранить психологическое спокойствие.

Победителем конкурса в номинации «За лучшую публикацию в печатных СМИ Ленинградской области» второй год подряд стала журналист «Гатчинской правды» Екатерина Дзюба.

В номинации «Открытие года» газету «Гатчинская правда» представила Мария Ибадова – студентка Санкт-Петербургского государственного университета, которая сотрудничает с нашей газетой. Жюри отметило ее работу «Закулисье лета» в Гатчинском дворце молодёжи.

Фото организаторов конкурса