За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награжден Дмитрий Алексеев, медалью «За храбрость» II степени - Юрий Тимофеев.

Орденом Мужества посмертно награждены жители Гатчинского района Сергей Карчевский и Дмитрий Андреев. Награды вручили родственникам погибших героев.

Награды вручали военный комиссар города Гатчины и Гатчинского района Дмитрий Михайлов и заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.

В повестку дня выездного заседания Общественной палаты Гатчинского района были включены шесть злободневных вопросов, в том числе касающихся социальной поддержки и общественного контроля.

В ходе заседания к работе палаты подключились председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Руководитель Гатчинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев познакомил с работой фонда, который начал свою работу в Гатчине летом этого года, и ответил на вопросы, касающиеся процесса организации помощи семьям участников специальной военной операции и ветеранам СВО.

О поддержке членов семей участников СВО на территории Гатчинского района со стороны органов власти рассказали заместитель главы районной администрации Ольга Мясникова и директор областного филиала Центра социальной защиты населения Наталья Корсакова. В ходе обсуждения вопроса участники заседания также отметили важность бескорыстной помощи общественных движений и волонтерских сообществ.

Татьяна Можаева