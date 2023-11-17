Ленобласть поддержит молодых профессионалов

Постановление устанавливает порядок премирования победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы» (250 тыс. рублей за 1 место, 200 тыс. рублей за 2 место и 150 тыс. рублей за 3 место), а также победителей регионального этапа чемпионата (30 тысяч рублей за 1 место), победителей и призеров отборочного этапа чемпионата (80 тыс. рублей за 1 место, 60 тыс. рублей за 2 место, 40 тыс. рублей за 3 место).

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет с 25 по 30 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге, в котором примут участие 5 победителей отборочного этапа чемпионата. Чемпионат проводится по компетенциям, востребованным на рынке труда. Его цель привлечь талантливых молодых специалистов, трудоустроить их в ведущие отечественные компании, познакомить с различными направлениями развивающихся отраслей.

Участвовать могут старшие школьники от 14 лет, учащиеся ссузов и вузов, специалисты предприятий до 35 лет и участники из-за рубежа, успешно прошедшие отборочные этапы на межрегиональном уровне. Чемпионат проводится благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.