«Мне крыло поцарапали»

Личные границы есть у каждого из нас – гибкие или жесткие, а при взаимодействии с разными людьми или в зависимости от ситуации они могут ещё и меняться. Поскольку мы воспитываемся в семьях с разными укладами и традициями, то и наши представления о границах отличаются.

К примеру, если человек, оказавшись у вас гостях, начинает заглядывать во все комнаты, брать ваши личные вещи, то вы можете посчитать это беспардонностью, а для него это норма. Он даже не поймет, почему вы рассердились. Если один из супругов требует от другого полного отчета, где тот был, с кем встречался; если мама 30-летнего молодого человека считает, что она вправе решать, где ему жить и работать, - это тоже свидетельствует о проблеме с осознанием границ.

Есть явные признаки нарушения границ другого человека: игнорирование или неуважение его предпочтений, привычек или пожеланий; использование личной информации против него – для уязвления или унижения; навязывание своих убеждений и ценностей; постоянная критика тоже наносит серьезный ущерб самооценке и психологическому благополучию другого человека. Неуважение к мнению и автономии партнера может привести к конфликтам и недопониманию, а постоянное вмешательство в чужие личные решения может нарушить чувство автономии и вызвать раздражение.

Когда мы находимся в партнерских отношениях, у нас появляются общие границы, при этом внутри них проходят ещё и личные границы каждого из нас.

Мы умудряемся нарушать или разрушать и общие границы тоже: выносим личную информацию об одном из партнеров или отношениях с ним во внешнее поле без согласования. К примеру, посвящаем маму или подругу в детали отношений с мужем. Приглашаем друзей/коллег на общую территорию (в квартиру) без согласия/предупреждения тех, кто находится с нами на этой общей «территории». Используем общие ресурсы, к примеру, финансовые накопления, в своих целях или по своему усмотрению без обсуждения с другими участниками. Самостоятельно принимаем решения по поводу общих вопросов, например, касающихся общего ребёнка.

Как себя вести с теми, кто нарушает ваши границы. Спокойно, без обвинений и претензий обозначить свои потребности и попросить собеседника (коллегу, родственника) на этот раз вести себя иначе. Не просите его измениться раз и навсегда — это не только невыполнимо, но и вызывает сопротивление, поскольку транслирует человеку сообщение, что с ним что-то не так. А вот несколько раз попросив о чем-то конкретном, вы можете обнаружить, что человек стал вести себя с вами иначе.

Можно договориться с «нарушителем границ» о кодовом слове - «красный», «стоп» или любом другом, которое будет означать, что все действия в этот момент прекращаются. Если человек не слышит ваших просьб и продолжает наступать, постарайтесь дистанцироваться от него и при необходимости заручитесь чьей-то поддержкой.

Есть советы экспертов и для тех, кто осознаёт, что нарушает границы других людей. Для начала нужно понять, где и как вы позволяете другим нарушать ВАШИ личные границы. Может быть, в этом кроется причина того, что вы считаете себя вправе делать то же самое по отношению к другим людям. Начните контролировать, как и где вы нарушаете границы чужого пространства. Заметить это можно по отдалению от вас окружающих, их напряжению и раздражению. Почувствовав негативную реакцию, задавайте уточняющие вопросы: «Правильно ли я понимаю, что тебе некомфортно об этом говорить, или мне показалось?»

Если вы уже нарушили границы и человек от вас отдалился или произошел конфликт, прекратите наступление и сделайте несколько шагов назад, переключите внимание на свои интересы и вернитесь к нерешенному вопросу, когда это будет уместно, и эмоции утихнут.

Особенно сложно соблюдать границы в семье, с родственниками – когда мы несколько лет живем вместе, и нам кажется, что знаем других, как облупленных. На «автопилоте» мы игнорируем их пожелания, по привычке «назидаем», а они либо молча это терпят, либо стараются максимально сократить общение с нами. Так может быть, есть смысл прислушаться к рекомендациям экспертов и перестать быть «нарушителем границ» близких нам людей?

Ирина Владимирова

Фото freepick.com