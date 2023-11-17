Памяти Ольги Ивановны Унси-Заде

Писать о потере дорогого человека сразу после ухода – задача непростая. Слишком живо еще воспоминание о ней, неизмеримо горе, постигшее родных, коллег и друзей, ещё не укладывается в сознании мысль, что больше уже никогда она не улыбнется нам при встрече, а ее голос в телефонной трубке не спросит: «Чем я могу вам помочь?»

Начинала Ольга Ивановна свою работу в Гатчине в начальной школе №5, а затем ее пригласили в Гатчинский городской отдел народного образования, где она выполняла обязанности заместителя заведующего отделом Астахова Александра Ивановича, вплоть до того времени, когда произошло слияние городского и районного отделов образования в Комитет образования Гатчинского муниципального района.

Обычно, когда коллеги встречают пришедших в комитет новых сотрудников, реакция на «понаехавших» сугубо отрицательная: считается, что они либо «выскочки», либо «карьеристы». Не то произошло с Ольгой Ивановной. Уже с первых месяцев ее работы в гороно всем - и руководителям образовательных учреждений, и учителям, стало ясно, что дело они имеют не с чиновником, а с чрезвычайно компетентным, глубоко заинтересованным в работе, в успехах городской системы образования специалистом. Манера общения Ольги Ивановны и с руководством города, и на областном уровне, и с рядовыми работниками гатчинских образовательных учреждений по сегодняшний день служит образцом для всех нас: доброжелательность, умение разрешать возникающие проблемы неспешно, со знанием дела, на прочной юридической основе, способность грамотно подготовить необходимые материалы и документы для заседаний комиссии Совета депутатов по образованию, для комиссии по делам несовершеннолетних, для коллегии областного комитета образования, для многочисленных семинаров и конференций в Гатчине и районе. Умение находить точки соприкосновения гороно с разными организациями и учреждениями для успешного сотрудничества также свидетельствует о высокой коммуникативной культуре Ольги Ивановны.

Редчайший случай в нашей практике: Ольга Ивановна, чиновник, функционер по должности, всегда была желанным гостем в любом образовательном учреждении Гатчины, когда приходила туда с очередной проверкой, ибо руководство и детского сада, и школы было уверено, что проверка будет проведена объективно, четко, с рекомендациями, которые лишь улучшат дальнейшее развитие как учреждения, так и всей образовательной системы нашего города.

Ольги Ивановны больше нет вместе с нами, но ее образ, основополагающие черты ее личности навсегда останутся для всех нас примером – мужества, стойкости, жизнерадостного отношения к действительности. Когда мы слышим совет «никогда не сдаваться ни при каких обстоятельствах», то это как раз про Ольгу Ивановну. В 1995 году, после демобилизации, приехал в Гатчину на постоянное место жительства ее муж, прослуживший на Северном флоте. Его мечта теперь была связана не с подводным флотом, а с флотом воздушным. На четвертый день после приезда в Гатчину он разбился при выполнении тренировочного полета… Супруга осталась с сыном на руках, не просто с сыном, а с особенным ребенком, которому требовался уход, лекарства, особые условия воспитания и обучения. Никогда, нигде мы не слышали от Ольги Ивановны ни единой жалобы на жизнь, ни единым словом не жаловалась она на свою судьбу, до последних дней своих не теряла веру в си-лу любви и добра. Удивительно стойкий, терпеливый и порядочный человек, таким она и останется в нашей памяти.

В 2006 году О.И. Унси-Заде пригласили на работу в Гатчинский государственный институт экономики, финансов, права и технологий, где она внесла существенный вклад в становление факультета дополнительного образования и 15 лет руководила деятельностью приемной комиссии. Работа с абитуриентами требует постоянного внимания к тем выпускникам средних школ, которые проявляют интерес к поступлению в вуз. Сегодня работа по комплектованию вуза связана с возрастающей конкуренцией как отделений СПО (среднего профессионального образования), так и с получением учащимися образования высшего. Проводить разъяснительную и агитационную работу со школьниками старших классов города, района, области, вести приемные компании в масштабах России – все это удавалось Ольге Ивановне в полной мере. «Золотой человек» - так оценил её в свое время руководитель, ректор института Р.Н. Авербух.

Сегодня педагогическая общественность города Гатчины прощается с Ольгой Ивановной Унси-Заде, образ которой, светлый и чистый, навсегда останется в сердцах ее многочисленных учеников, студентов, коллег и друзей.

Группа товарищей