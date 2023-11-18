Школьники Гатчины пополнили ряды Юнармии
18 ноября в Гатчине в ряды Юнармии вступили 164 гатчинских школьника. Ученики Гатчинских школ № 2, 4, 5, 7 и 11, Войсковицких школ № 1 и 2, Коммунарской школы № 3, а также Веревской, Пудостьской и Дружногорской школ торжественно принесли клятву юнармейцев у стелы «Город воинской славы». Почетные гости вручили командирам отрядов юнармейские книжки.
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В этот день состоялось вручение медалей юнармейской доблести. Наград удостоены Егор Щекотов, Даниил Петухов, Семен Начин, Ульяна Глазунова, Иван Ромин и Артем Старшев. После торжественной части прошли тематические мероприятия: просмотр и обсуждение фильма «Антитеррор: от войны к миру», мастер-классы по ножевому бою и начальной военной подготовке.
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