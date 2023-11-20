Гатчинские парки в японском стиле

У гатчинцев появилась редкая возможность увидеть родной город с необычной стороны — глазами русского художника с восточным стилем мышления.

Алексей Сухоручкин (1959-2013) родился в Москве. В 1983 году окончил МФТИ. Начав изучение японского языка, обратил внимание на уникальность японской письменности. С 1989 года начал заниматься китайской и японской каллиграфией. В начале девяностых годов Алексей Сухоручкин изучал китайский язык и философию буддизма в Институте буддизма при ИСАА МГУ. Тогда же начал заниматься живописью на шёлке. С 1991 года — сотрудник редакции журнала «Япония сегодня». Принимал участие в различных издательских проектах редакции.

В 1998 году Алексей Сухоручкин организовал школу китайской живописи и каллиграфии, которая успешно работала более двух лет. В 2000 году получил почетную грамоту Общества китайской культуры в Москве. Как говорил сам художник, любовь к письменности, рукописным книгам, традиционным формам книги в виде старой индийской книги и длинного свитка стала важнейшей составляющей его мотивации в работе.

В небольшой экспозиции в музее города Гатчины представлено несколько уникальных работ художника, созданных в 2007 году. Это необычные виды гатчинских парков, выполненные автором тушью на рисовой бумаге.

Выставку Алексея Сухоручкина можно посетить до 24 декабря, в часы работы музея: с 10 до 18 часов, ежедневно, кроме вторника.

Подготовила Юлия Лысанюк