Где отключат свет 21 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
21.11.2023 с 09:00 до 13:00
Кобринское СП
д Кобрино, ул. Центральная
21.11.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д Шпаньково
д Новая
тер. СНТ Красная Нить
21.11.2023 09:00 -18:00
Пудостьское СП
д. Корпиково
СНТ массив Корпиково
21.11.2023 09:00-18:00
Веревское СП
д. Ивановка
д. Романовка
СНТ Ижора, Электронстандарт,
Ручеёк
21.11.2023 09:00-19:00
д. Пегелево
д. Торфпредприятие
д. Кирлово
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