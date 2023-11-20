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Где отключат свет 21 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

21.11.2023 с 09:00 до 13:00

Кобринское СП

д Кобрино, ул. Центральная

 

 

21.11.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д Шпаньково

д Новая

тер. СНТ Красная Нить

 


21.11.2023    09:00 -18:00

Пудостьское СП  

д. Корпиково

СНТ массив Корпиково 

 


21.11.2023    09:00-18:00

Веревское СП

д. Ивановка

д. Романовка

СНТ Ижора, Электронстандарт,

Ручеёк

 

21.11.2023    09:00-19:00

д. Пегелево

д. Торфпредприятие

д. Кирлово