Кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине: главная миссия - просвещение

О конкурсной программе и специальных мероприятиях в рамках кинофорума рассказали президент кинофестиваля, заслуженный артист РФ Владимир Литвинов, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и член жюри, актёр театра и кино Сергей Мурзин.

- Для нас фестиваль «Литература и кино» очень важен, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Для Гатчины это не просто знаковое событие, это уже своего рода бренд. Кинофестиваль начинался в очень непростые для нашей страны времена - в 1995 году. Открывая очередной кинофорум, мы говорим слова искренней благодарности тем, кто стоял у его истоков - Генриетте Ягибековой и Станиславу Богданову. Для нас очень важно сохранять самые лучшие традиции нашего кинофестиваля. Его суть остаётся абсолютно незыблемой, и в этом его уникальность.

В этом году на конкурс фестиваля «Литература и кино» было подано более ста заявок со всего мира, что в очередной раз подтверждает международный статус гатчинского кинофорума. В итоге в конкурсную программу вошли 30 фильмов из России, Беларуси, Бельгии, Марокко. Картины представлены в нескольких номинациях: полнометражные, документальные, короткометражные, анимационные фильмы.

О программе фестиваля «Литература и кино-2023» рассказал президент кинофорума Владимир Литвинов.

- Нынешний кинофестиваль отличается прекрасной коллекцией фильмов, - говорит Владимир Устинович. - Все пять игровых полнометражных картин, представленных на конкурс, основаны на хорошей литературе и хороших сценариях.

Фильмом открытия фестиваля станет киноработа петербургского режиссера Семена Серзина «Рыжий» (2023 г.) - биографическая драма, рассказывающая о жизни и судьбе самобытного российского поэта Бориса Рыжего. Закроет кинофорум художественный фильм российского режиссёра Александра Велединского «1993» – экранизация одноимённого романа Сергея Шаргунова (2023 г.).

Также в рамках кинофестиваля ожидаются ретроспективные показы, фильмы внеконкурсной программы и специальные показы. В 2024 году мы отмечаем одновременно скорбную и радостную дату — 80-летие со дня снятия блокады Ленинграда. И кинофестиваль «Литература и кино» не мог обойти вниманием это событие, предложив зрителям ретроспективный показ фильмов, посвященных теме блокады. Среди них картины «Мы смерти смотрели в лицо» Н. Бирмана, «Крик тишины» В. Потапова, «Блокадная книга рецептов» Ф. Бабенко. Ещё один специальный показ посвящён короткометражному французскому кино.

В рамках фестиваля запланированы творческие встречи с известными артистами кино и театра. Среди них Наталья Варлей, Евгений Ганелин, Анастасия Мельникова, Ирина Мазуркевич, Кристина Кузьмина. Также в программу кинофорума войдут встречи с писателями Михаилом Турбиным и Асей Володиной, обсуждения фильмов с режиссерами.

На кинофестивале свой литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представят Александр Цыпкин и Екатерина Шпица. Главная особенность этого проекта в том, чтобы дать возможность автору наравне с профессиональными артистами выступить на сцене со своей прозой.

В этом году на кинофестивале представлена большая анимационная программа, так что его организаторы с особенным удовольствием приглашают на такие просмотры детей и подростков.

- Одна из наших важнейших задач — приобщать к нашему фестивалю как можно больше детей и молодёжи, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Сейчас в Гатчине и Гатчинском районе на базе многих школ работают медиацентры. Многие ребята увлекаются анимацией и сами создают мультфильмы. Кроме того, что у них будет возможность посмотреть новые анимационные ленты, они с радостью примут участие в мастер-классах и творческих встречах, которые пройдут в рамках фестиваля.

У фестиваля «Литература и кино-2023» - традиционно звёздное жюри. В него вошли кинорежиссёр и кинодраматург Константин Лопушанский, писатель и сценарист Андрей Кивинов, режиссёр, сценарист и педагог Елена Турова, продюсер и редактор Александра Ахмадщина, актёр и педагог Сергей Мурзин. Помимо основного, будет работать и читательское жюри, которое возглавит прозаик и драматург Сергей Носов. В него войдут писатели, литературоведы, работники гатчинских библиотек.

- Считаю, что фестиваль «Литература и кино» совершенно необходим не только для Ленинградской области, но и для всей России вообще, - говорит Сергей Мурзин. - Как уже отметили мои коллеги, все работы, которые представлены на этом кинофестивале, созданы на хорошей литературной основе. Вспомним высказывание великого Феллини: успех кинофильма основывается на пяти составляющих — сценарий, сценарий, сценарий, сценарий и ещё раз сценарий!

Сергей Мурзин напомнил, что в рамках кинофестиваля в гатчинском Доме культуры пройдёт музыкальная программа, посвящённая 100-летию самого «кинематографичного» композитора Исаака Шварца. Музыку композитора представит широкой публике выдающийся музыкант, эксклюзивный исполнитель произведений Шварца Алексей Гориболь.

Участники пресс-конференции отметили важность просветительской и патриотической миссии фестиваля «Литература и кино».

- Участие в мероприятиях кинофорума даёт возможность окунуться в историю нашей страны, прикоснуться к её литературным традициям, характерным для разных периодов её существования, - говорит Людмила Нещадим. - Это главная миссия нашего кинофестиваля, ведь через литературу и кино мы должны и можем формировать гражданина, патриота нашей великой страны.

Все кинопоказы в рамках фестиваля «Литература и кино» остаются бесплатными для зрителей.

Юлия Лысанюк