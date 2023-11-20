Почта России выпустила марку к 100-летию службы участковых уполномоченных полиции

На знаке почтовой оплаты изображены участковый уполномоченный полиции и молодая семья на фоне городского пейзажа.

Первые оттиски художественного штемпеля на марку и конверт поставили вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, врио начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Виктор Борисенко, председатель Совета ветеранов Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник милиции в отставке бывший начальник отдела Управления Григорьев Владимир Георгиевич и руководитель департамента безопасности Макрорегиона Северо-Запад Почты России Юрий Гончаренко.

«Участковые уполномоченные стоят на переднем крае охраны общественного порядка, с честью и достоинством выполняют свои служебные обязанности. Я хочу поздравить коллег с праздником и поблагодарить за труд, за то, что в это непростое время они выполняют колоссальный объем обязанностей с чувством долга и достоинства», — сказал врио начальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Виктор Борисенко.

«Выпуск марок, конвертов и карточек к знаменательным датам — добрая традиция, которую Почта России поддерживает много лет. Приятно быть причастными к этому событию, тем более, когда оно посвящено такой важной дате. Выпуск марок и специального почтового штемпеля — подарок Почты России всем любителям истории и филателии», — отметил руководитель департамента безопасности Макрорегиона Северо-Запад Почты России Юрий Гончаренко.

Тираж марки 96 000 экземпляров, её номинал 60 руб.