Гатчинцы написали «Географический диктант»

Девятый год Русское географическое общество проводит просветительскую акцию «Географический диктант». Это не экзамен. Здесь нет учителей и проверяющих. Думай, вспоминай – и ты поймешь, насколько хорошо знаешь географию России.

В этом году международный географический диктант состоялся 19 ноября. Кроме России в акции приняли участие еще более ста стран. А в нашей стране на вопросы отвечали в Арктике и Антарктиде, в крымской пещере «Таврида» и на Международной космической станции. Всего было открыто более 10 тысяч площадок, не считая виртуального участия.

В основном «Географический диктант – 2023» по формату был близок к акциям предыдущих лет. Те же 45 минут для ответа на 40 вопросов, которые были разделены на две группы. В первой части содержались вопросы, основанные на общеизвестных фактах, во второй требовали логики и смекалки. Все желающие могли заранее подготовится к диктанту с помощью демоверсии, размещенной на официальном сайте Русского географического общества.

В центре «ИОНЪ» киноконцертного зала «Победа» знание географии проверяли сотрудники архива ВМФ, ученики Гатчинской школы № 11 и другие жители города. Причем, приходили семьями, с друзьями и коллегами. Праздничная обстановка, вежливые и внимательные сотрудники центра всех настраивали на успех.

Что сподвигло гатчинских школьников в выходной день заниматься географией?

- Во-первых, мне нравится этот предмет. Для меня он не сложный, - признался старшеклассник Гатчинской школы №11 Серафим Кирпота. - По географии в прошлом году у меня были пятерки. В этом году я стремлюсь держать высокую планку. Если ничего не помешает, планирую сдавать географию на экзамене. О возможности приять участие в акции меня предупредил классный руководитель. Только с нашего класса здесь не меньше шести человек. И сегодня я рассчитываю на хороший результат.

«Географический диктант» - акция демократическая и увлекательная. Вроде проверяешь подготовку по географии, а привлекаешь знания из всех областей. Если ответа точного не знаешь, можно попробовать догадаться, опираясь на логику.

Дружная команда любителей географии из архива ВМФ расположилась за двумя большими столиками.

- Я участвую в акции третий год. Мне просто интересно проверить себя и почерпнуть новые знания, - поделилась сотрудник архива Юлия. – Здесь всегда находишь интересные вопросы и ответы. Расширяешь кругозор. Для меня это не испытание. Я здесь скорее ради любопытства. В школе по географии у меня была пятерка, но это было давно. В прошлый раз у меня был хороший результат, и демоверсия, которую я прохожу, тоже показала хороший результат. Но не отличный, поэтому есть к чему стремиться.

После знакомства с правилами диктанта участников акции приветствовали с экрана российские космонавты, находящиеся на околоземной орбите. Голосами диктанта вместе с советником президента Русского географического общества по информационной политике, телеведущей Анастасией Чернобровиной стали народные артисты России - певец и композитор Олег Газманов и актер Дмитрий Харатьян.

Все участники акции «Географический диктант» получили свидетельства. Ответы и «оценки» по каждой анкете будут опубликованы на dictant.rgo.ru 10 декабря. Для тех, кто не успел принять участие в акции, онлайн-версию географического диктанта можно написать с 14 часов 19 ноября до 14 часов 1 декабря также на сайте dictant.rgo.ru.

Кстати, правильный ответ на первый вопрос - склон горы Эльбрус.

Татьяна Можаева