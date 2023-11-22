«Какая музыка была! Какая музыка играла...»

Как напомнила директор «Купринки» Наталья Гаврилова на презентации книги 18 ноября, жизнь библиотеки неразрывно связана с издательской деятельностью. За последние годы библиотека им. А.И. Куприна выпустила несколько краеведческих изданий, которые сложились в целую серию путеводителей. Среди этих книг - «С Куприным по Гатчине. Литературная биография», ставшая финалистом всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», «Воинская слава Гатчины». И вот теперь — прекрасный путеводитель «Музыкальная история Гатчины».

- Эти издания выпускаются очень небольшим тиражом в надежде на то, что они могут быть дополнены новой информацией, - отметила Наталья Николаевна.

О том, что собой представляет путеводитель «Музыкальная история Гатчины», рассказала составитель книги, заведующая отделом библиотеки Наталья Юронен. Книга знакомит с историей музыкальной жизни в Гатчине, которая связана с именами и творчеством талантливых музыкантов и композиторов. Здесь были написаны известные сочинения, исполняемые и сегодня.

Как отметила Наталья Викторовна, это первое издание, представляющее отдельное исследование музыкального прошлого нашего города. Интересные факты, имена, названия произведений, сведения о музыкальных коллективах и площадках, на которых они выступали — вся эта ценная информация кропотливо собиралась в многочисленных публикациях в сборниках, газетах и журналах, в материалах, хранящихся в архивах «Купринки». В работе над книгой были использованы труды сотрудников ГМЗ «Гатчина» и историков, работы гатчинских краеведов В.И. Николаева, А.А. Митенёва, В.А. Кислова, А.В. Бурлакова, Я.Б. Януша.

Путеводитель прекрасно иллюстрирован и дополнен списками рекомендуемой литературы. «Изюминкой» издания стала интерактивная карта Гатчины с отмеченными на ней историческими местами, связанными с музыкальной историей и культурной жизнью нашего города.

В книге есть несколько тематических разделов, знакомство с которыми позволяет получить объёмное представление о музыкальной жизни Гатчины на протяжении двух последних столетий.

Первые сведения о музыкальной истории Гатчины относятся к концу XVIII века, когда в гатчинском дворце начали организовываться музыкальные вечера цесаревича Павла Петровича. Гатчинский дворец был и остаётся одной из важных доминант музыкальной жизни Гатчины. Во времена Павла Петровича появляются первые музыкальные произведения, связанные с нашим городом. Среди них, например, «Гатчинский марш» Д.С. Бортнянского.

Центрами музыкального образования были учебные заведения — Сиротский институт, Колпанская учительская семинария, женская гимназия, Реальное училище. Здесь преподавали известные музыканты, которые создавали исполнительские коллективы, писали музыку к торжественным мероприятиям. Особую роль в жизни Гатчины играли военные оркестры, которые давали концерты в парках и принимали участие в музыкальных вечерах.

В Гатчине родились или жили известные музыканты Н.Д. Николаев, А.Е. Почиковский, М.Г. Владимирова. М.М. Ипполитов-Иванов. С нашим городом связаны жизнь и творчество музыкантов Г.Я. Ломакина, С.А. Зайцева, К.Ф. Альбрехта, Ю.А. Лакса. Здесь бывали М.А. Балакирев, С.М. Ляпунов, А.К. Глазунов, Н.А. Римский-Корсаков, В.В. Андреев.

Основными площадками, на которых выступали известные артисты императорских театров, гастролирующие музыканты и певцы, гатчинские любители, были сцены Общественного собрания Реального училища, гатчинских парков. Концерты устраивались в домах музыкантов и меломанов Гатчины.

Гатчина вдохновила на творчество многих композиторов, среди которых - В.В. Андреев, А.П. Гладковский, Е.В. Пруссак. В своих произведениях любимый город воспевали Н.М. Терентьев, В.А. Шутилов, А.Г. Мартынов.

На страницах путеводителя, посвященных кинематографу, рассказывается о музыкальных фильмах, снимавшихся в Гатчине. Это «Музыкальная история», в которой снялся знаменитый оперный певец С.Я. Лемешев, фильм-опера «Катерина Измайлова» с Галиной Вишневской в главной роли, музыкальный фильм «Цыганский барон».

Память о музыкантах увековечена в названиях двух улиц Гатчины — это улицы Бородина и Глинки. Имя М.М. Ипполитова-Иванова носит гатчинская музыкальная школа, рядом с которой установлен памятник музыканту.

Украшением презентации стал великолепный концерт, который подготовили для гостей библиотеки им. А.И. Куприна участники «Гатчинской Романсиады». Прекрасным вокалом и музыкой Д. Бортнянского, П. Глинки, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского гатчинцев порадовали гатчинские и петербургские музыканты и исполнители Борис Дёмин, Дина Каминская, Людмила Фёдорова, Михаил Кузнецов, Екатерина Иванова и другие.

Юлия Лысанюк