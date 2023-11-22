«Какая музыка была! Какая музыка играла...»
Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна представила новое краеведческое издание «Музыкальная история Гатчины».
Как напомнила директор «Купринки» Наталья Гаврилова на презентации книги 18 ноября, жизнь библиотеки неразрывно связана с издательской деятельностью. За последние годы библиотека им. А.И. Куприна выпустила несколько краеведческих изданий, которые сложились в целую серию путеводителей. Среди этих книг - «С Куприным по Гатчине. Литературная биография», ставшая финалистом всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», «Воинская слава Гатчины». И вот теперь — прекрасный путеводитель «Музыкальная история Гатчины».
- Эти издания выпускаются очень небольшим тиражом в надежде на то, что они могут быть дополнены новой информацией, - отметила Наталья Николаевна.
О том, что собой представляет путеводитель «Музыкальная история Гатчины», рассказала составитель книги, заведующая отделом библиотеки Наталья Юронен. Книга знакомит с историей музыкальной жизни в Гатчине, которая связана с именами и творчеством талантливых музыкантов и композиторов. Здесь были написаны известные сочинения, исполняемые и сегодня.
Как отметила Наталья Викторовна, это первое издание, представляющее отдельное исследование музыкального прошлого нашего города. Интересные факты, имена, названия произведений, сведения о музыкальных коллективах и площадках, на которых они выступали — вся эта ценная информация кропотливо собиралась в многочисленных публикациях в сборниках, газетах и журналах, в материалах, хранящихся в архивах «Купринки». В работе над книгой были использованы труды сотрудников ГМЗ «Гатчина» и историков, работы гатчинских краеведов В.И. Николаева, А.А. Митенёва, В.А. Кислова, А.В. Бурлакова, Я.Б. Януша.
Путеводитель прекрасно иллюстрирован и дополнен списками рекомендуемой литературы. «Изюминкой» издания стала интерактивная карта Гатчины с отмеченными на ней историческими местами, связанными с музыкальной историей и культурной жизнью нашего города.
В книге есть несколько тематических разделов, знакомство с которыми позволяет получить объёмное представление о музыкальной жизни Гатчины на протяжении двух последних столетий.
Первые сведения о музыкальной истории Гатчины относятся к концу XVIII века, когда в гатчинском дворце начали организовываться музыкальные вечера цесаревича Павла Петровича. Гатчинский дворец был и остаётся одной из важных доминант музыкальной жизни Гатчины. Во времена Павла Петровича появляются первые музыкальные произведения, связанные с нашим городом. Среди них, например, «Гатчинский марш» Д.С. Бортнянского.
Центрами музыкального образования были учебные заведения — Сиротский институт, Колпанская учительская семинария, женская гимназия, Реальное училище. Здесь преподавали известные музыканты, которые создавали исполнительские коллективы, писали музыку к торжественным мероприятиям. Особую роль в жизни Гатчины играли военные оркестры, которые давали концерты в парках и принимали участие в музыкальных вечерах.
В Гатчине родились или жили известные музыканты Н.Д. Николаев, А.Е. Почиковский, М.Г. Владимирова. М.М. Ипполитов-Иванов. С нашим городом связаны жизнь и творчество музыкантов Г.Я. Ломакина, С.А. Зайцева, К.Ф. Альбрехта, Ю.А. Лакса. Здесь бывали М.А. Балакирев, С.М. Ляпунов, А.К. Глазунов, Н.А. Римский-Корсаков, В.В. Андреев.
Основными площадками, на которых выступали известные артисты императорских театров, гастролирующие музыканты и певцы, гатчинские любители, были сцены Общественного собрания Реального училища, гатчинских парков. Концерты устраивались в домах музыкантов и меломанов Гатчины.
Гатчина вдохновила на творчество многих композиторов, среди которых - В.В. Андреев, А.П. Гладковский, Е.В. Пруссак. В своих произведениях любимый город воспевали Н.М. Терентьев, В.А. Шутилов, А.Г. Мартынов.
На страницах путеводителя, посвященных кинематографу, рассказывается о музыкальных фильмах, снимавшихся в Гатчине. Это «Музыкальная история», в которой снялся знаменитый оперный певец С.Я. Лемешев, фильм-опера «Катерина Измайлова» с Галиной Вишневской в главной роли, музыкальный фильм «Цыганский барон».
Память о музыкантах увековечена в названиях двух улиц Гатчины — это улицы Бородина и Глинки. Имя М.М. Ипполитова-Иванова носит гатчинская музыкальная школа, рядом с которой установлен памятник музыканту.
Украшением презентации стал великолепный концерт, который подготовили для гостей библиотеки им. А.И. Куприна участники «Гатчинской Романсиады». Прекрасным вокалом и музыкой Д. Бортнянского, П. Глинки, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского гатчинцев порадовали гатчинские и петербургские музыканты и исполнители Борис Дёмин, Дина Каминская, Людмила Фёдорова, Михаил Кузнецов, Екатерина Иванова и другие.
Юлия Лысанюк