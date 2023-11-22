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Программа XХIX Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине

В четверг, 23 ноября, открывается XХIX Международный кинофестиваль «Литература и кино», который пройдет в городе Гатчине с 23 по 28 ноября 2023 года. Публикуем полную программу мероприятий кинофестиваля.

Рубрики:  Культура

23 ноября, четверг


Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

19:00 Торжественная церемония открытия. 18+

20.00 Фильм открытия РЫЖИЙ Игровой. 82 мин., 2022, Россия. Режиссер Семен Серзин. Фильм-участник конкурсной программы.

 

24 ноября, пятница

Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

14:15 Никто не забыт. Ничто не забыто.

БЛОКАДНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ. Документально-анимационный фильм. 11 мин., 2022, Россия. Режиссер: Федор Бабенко

ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ. Полнометражный игровой. 98 мин., 1970, СССР. Режиссер: Григорий Аронов.

16:30 Специальный показ ДЕВЯТАЕВ. Игровой. 118 мин., 2021, США/Россия. Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.

19:30 Между двумя мирами  

ПРОДОЛЖАЙ ИДТИ. Игровой. 84 мин., 2018, Франция. Режиссер: Хоаким Лафосс. На французском с русскими субтитрами.

 

Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

КОНКУРС

14:30

АНЮТА Игровой. 18 мин., 2023 г., Россия. Режиссер: Наталия Рудановская

НИША Полнометражный игровой.  94 мин., 2022 г., Россия. Режиссер-постановщик: Антон Ермолин

17:30

СЛОВО ПРАВДЫ МИХАИЛА ПРИШВИНА. Документальный. 39 мин., 2022 г., Россия. Режиссер Дмитрий Завильгельский

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАБОКОВА. Документальный. 54 мин., 2022 г., Россия. Режиссеры: Владимир Самородов, Марина Труш

20:00

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА Игровой.  16 мин., 2022 г., Россия. Режиссер: Яна Недзвецкая

СКАЗКИ ГОФМАНА. Полнометражный игровой. 98 мин., 2023 г., Россия. Режиссер: Тина Баркалая

 

Центр «Созвездие» ул. Карла Маркса, д.14. клуб «Волна»

15:00-18:00 Мастер-класс студии «ЖИРАФ».

 

Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского (Рощинская ул., 7)

13:00 Творческая встреча: Михаил Турбин и Ася Володина.

 

Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Зверевой, 15а)

17:00 Творческая встреча: Михаил Турбин и Ася Володина.

 

Пос. Сиверский ККЦ «Юбилейный»

18.00 – Творческая встреча с Натальей Варлей

 

25 ноября, суббота

Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

14:00 Творческая встреча с актерами озвучки и показ мультфильмов «Смешарики».

17:00 Никто не забыт. Ничто не забыто.

БЛОКАДНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ. Документально-анимационный фильм. 11 мин., 2022, Россия. Режиссер: Федор Бабенко

МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО. Игровой. 74 мин., 1980, СССР. Режиссер: Наум Бирман.

19:40 Между двумя мирами.

МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ. Игровой. 106 мин., 2021, Франция. Режиссер: Эммануэль Каррер.

На французском языке с русскими субтитрами.


Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

КОНКУРС

13:45

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Игровой. 6 мин., 2023, Россия. Режиссер: Виктория Иванова.

КАРАВЕЛЛА КРАПИВИНА. Документальный. 95 мин., 2023, Россия. Режиссер: Дмитрий Колобов.

16:30

ТЬМА. Игровой. 28 мин., 2023, Россия. Режиссер: Татьяна Митькина.

МЕТЕЛЬ. Игровой. 28 мин., 2023, Россия. Режиссер: Ирина Батова.

3723 ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Документальный. 52 мин., 2023, Россия. Режиссер: Валерий Белов.

19:15

С СОБОЙ. Игровой. 27 мин., 2022, Россия. Режиссер: Никита Сичка.

АДА. Игровой. 94 мин., 2022, Россия. Режиссер: Станислав Светлов


Центральная городская библиотека им. А. Куприна (ул. Володарского, 17)

14:00 Творческая встреча: Михаил Турбин и Ася Володина.

 

Центр «Созвездие» ул. Карла Маркса д.14. клуб «Волна»

15:00-18:00 Мастер-класс студии «ЖИРАФ».


Гатчинский Дом культуры пр. 25 Октября, 1

15.00 – Творческая встреча с Натальей Варлей


Пос. Сяськелево

15.00 – Творческая встреча с Евгением Ганелиным

 

26 ноября, воскресенье

Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

14:30 Никто не забыт. Ничто не забыто 

КРИК ТИШИНЫ. Игровой. 97 мин., 2019, Россия. Режиссер: Владимир Потапов.

19:00 К 100-летию Исаака Шварца – концерт Алексея Гориболя


Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

12.:30 Спецпоказ фильмов студии «Жираф»

КОНКУРС

14:30

ПЕРЕСКАЗЫ БАЖОВА. Документальный. 26 мин., 2021, Россия. Режиссер: Иван Головнев.

СКАЗИТЕЛЬНИЦА? Документальный. 81 мин., 2023, Россия. Режиссер: Сергей Четверухин.

17:00

ВИЛЬЯМ НА УЛИЦЕ. Игровой. 25 мин., 2023, Бельгия. Режиссер-постановщик: Маэль Гранд Босси.

На французском языке с русскими субтитрами.

КОЛБАСА МИТРОФАНА АКСЕНОВА. Документальный. 61 мин., 2023, Россия. Режиссер: Алексей Федорченко.

19:30

ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ГАЛЛЮЦИНАЦИИ. Документальный. 9 мин., 2022, Марокко. Режиссер: Азиз Буджаха.

БЛОНДИНКА. Игровой. 89 мин., 2023, Россия. Режиссер: Павел Мирзоев.


ЦИТ ул. Рощинская, д.8

11:00-13:30 и 15:00-17:30  Мастер-класс студии «ДА». 6+


Центр «Созвездие» ул. Карла Маркса д.14. клуб «Волна»

14:00-17:00 Мастер-класс студии «ЖИРАФ». 6+


пос. Коммунар (ДК Коммунар, Ленинградское шоссе, д.7)

15.00 – Творческая встреча с Натальей Варлей

 

27 ноября, понедельник

Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

14:00 Никто не забыт. Ничто не забыто

БЛОКАДНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ. Документально-анимационный фильм. 11 мин., 2022, Россия. Режиссер: Федор Бабенко

ПРИРАВНЕНЫ К ХЛЕБУ

16:00 СПЕЦПОКАЗ «Про Любовь. Только для взрослых»

19:00 БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ С АЛЕКСАНДРОМ ЦЫПКИНЫМ И ЕКАТЕРИНОЙ ШПИЦЕЙ. 16+


Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

КОНКУРС

14:30 Анимация.

ВАША ДАМА. ЧАСТЬ 1. 15 мин., 2022, Россия. Режиссер: Валентин Ольшванг

ВОЙ ПО ГОГОЛЮ. 3 мин., 2022, Россия. Режиссер: Ульяна Шалыгина

ЖИРАФ. 2 мин., 2022, Россия. Режиссер: Наталья Мирзоян

ИСААК ШВАРЦ. ЦИРК. 2 мин., 2022, Россия. Режиссер: Александр Гурьев

КАК КОЗА ИЗБУШКУ ПОСТРОИЛА. 13 мин., 2023, Россия. Режиссер: Надежда Бойко

КЛАССИКИ И ШАХМАТЫ. 13 мин., 2023, Беларусь. Режиссер: Наталья Костюченко

МУРКА. 2 мин., 2021, Россия. Режиссер: Инга Коржнева

СОННАЯ ЛОЩИНА. 8 мин., 2023, Россия. Режиссер: Елена Сергеева

ХАРМС. 13 мин., 2023, Россия. Режиссер: Светлана Андрианова

ЩЕЛКУНЧИК, ПИАНИНО И ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ. 23 мин., 2023, Россия. Режиссер: Ирина Евтеева

17:00 Спецпоказ ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ. Игровой. 105 мин., 2006, Россия. Режиссер: Константин Лопушанский. На русском языке.

20:00 Между двумя мирами

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ АНИМАЦИИ НА СТИХИ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ. Анимация. 2021-2023.

НЕ ЛЮБЛЮ ПРУСТА. Документальный. 52 мин., 2020, Франция. Режиссер: Кристиан Клер.

 

28 ноября, вторник

Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

15:00 Фильм закрытия «1993». Игровой. 148 мин., 2023, Россия. Режиссер: Александр Велединский.

19:00 Торжественная церемония закрытия

Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

14:30 СПЕЦПОКАЗ – Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога.  Документальный. 56 мин., 2023.

17:00 Между двумя мирами

ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛНОЧЬ. Игровой. 22 мин., 2021, Франция. Режиссер: Элизабет Сильвейро.

С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. Игровой. 21 мин., 2021, Франция. Режиссер: Жан-Марк Муту.

КНИГОЧЕЙ. Игровой. 3 мин., 2022, Франция. Режиссер: Ком Фер.

ПОД СЕНЬЮ ДНЯ. Документальный. 56 мин., 2022, Франция. Режиссер: Маран Жерар.

 

Пос. Сиверский ККЦ «Юбилейный»

15.00 – Творческая встреча с Анастасией Мельниковой

 

ДК Коммунар

15.00 – Творческая встреча с Ириной Мазуркевич

 

Пос. Сяськелево

15.00 – Творческая встреча с Кристиной Кузьминой

 

   