Программа XХIX Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине
В четверг, 23 ноября, открывается XХIX Международный кинофестиваль «Литература и кино», который пройдет в городе Гатчине с 23 по 28 ноября 2023 года. Публикуем полную программу мероприятий кинофестиваля.
23 ноября, четверг
Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
19:00 Торжественная церемония открытия. 18+
20.00 Фильм открытия РЫЖИЙ Игровой. 82 мин., 2022, Россия. Режиссер Семен Серзин. Фильм-участник конкурсной программы.
24 ноября, пятница
Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
14:15 Никто не забыт. Ничто не забыто.
БЛОКАДНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ. Документально-анимационный фильм. 11 мин., 2022, Россия. Режиссер: Федор Бабенко
ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ. Полнометражный игровой. 98 мин., 1970, СССР. Режиссер: Григорий Аронов.
16:30 Специальный показ ДЕВЯТАЕВ. Игровой. 118 мин., 2021, США/Россия. Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.
19:30 Между двумя мирами
ПРОДОЛЖАЙ ИДТИ. Игровой. 84 мин., 2018, Франция. Режиссер: Хоаким Лафосс. На французском с русскими субтитрами.
Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
КОНКУРС
14:30
АНЮТА Игровой. 18 мин., 2023 г., Россия. Режиссер: Наталия Рудановская
НИША Полнометражный игровой. 94 мин., 2022 г., Россия. Режиссер-постановщик: Антон Ермолин
17:30
СЛОВО ПРАВДЫ МИХАИЛА ПРИШВИНА. Документальный. 39 мин., 2022 г., Россия. Режиссер Дмитрий Завильгельский
ВОЗВРАЩЕНИЕ НАБОКОВА. Документальный. 54 мин., 2022 г., Россия. Режиссеры: Владимир Самородов, Марина Труш
20:00
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА Игровой. 16 мин., 2022 г., Россия. Режиссер: Яна Недзвецкая
СКАЗКИ ГОФМАНА. Полнометражный игровой. 98 мин., 2023 г., Россия. Режиссер: Тина Баркалая
Центр «Созвездие» ул. Карла Маркса, д.14. клуб «Волна»
15:00-18:00 Мастер-класс студии «ЖИРАФ».
Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского (Рощинская ул., 7)
13:00 Творческая встреча: Михаил Турбин и Ася Володина.
Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Зверевой, 15а)
17:00 Творческая встреча: Михаил Турбин и Ася Володина.
Пос. Сиверский ККЦ «Юбилейный»
18.00 – Творческая встреча с Натальей Варлей
25 ноября, суббота
Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
14:00 Творческая встреча с актерами озвучки и показ мультфильмов «Смешарики».
17:00 Никто не забыт. Ничто не забыто.
БЛОКАДНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ. Документально-анимационный фильм. 11 мин., 2022, Россия. Режиссер: Федор Бабенко
МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО. Игровой. 74 мин., 1980, СССР. Режиссер: Наум Бирман.
19:40 Между двумя мирами.
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ. Игровой. 106 мин., 2021, Франция. Режиссер: Эммануэль Каррер.
На французском языке с русскими субтитрами.
Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
КОНКУРС
13:45
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Игровой. 6 мин., 2023, Россия. Режиссер: Виктория Иванова.
КАРАВЕЛЛА КРАПИВИНА. Документальный. 95 мин., 2023, Россия. Режиссер: Дмитрий Колобов.
16:30
ТЬМА. Игровой. 28 мин., 2023, Россия. Режиссер: Татьяна Митькина.
МЕТЕЛЬ. Игровой. 28 мин., 2023, Россия. Режиссер: Ирина Батова.
3723 ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Документальный. 52 мин., 2023, Россия. Режиссер: Валерий Белов.
19:15
С СОБОЙ. Игровой. 27 мин., 2022, Россия. Режиссер: Никита Сичка.
АДА. Игровой. 94 мин., 2022, Россия. Режиссер: Станислав Светлов
Центральная городская библиотека им. А. Куприна (ул. Володарского, 17)
14:00 Творческая встреча: Михаил Турбин и Ася Володина.
Центр «Созвездие» ул. Карла Маркса д.14. клуб «Волна»
15:00-18:00 Мастер-класс студии «ЖИРАФ».
Гатчинский Дом культуры пр. 25 Октября, 1
15.00 – Творческая встреча с Натальей Варлей
Пос. Сяськелево
15.00 – Творческая встреча с Евгением Ганелиным
26 ноября, воскресенье
Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
14:30 Никто не забыт. Ничто не забыто
КРИК ТИШИНЫ. Игровой. 97 мин., 2019, Россия. Режиссер: Владимир Потапов.
19:00 К 100-летию Исаака Шварца – концерт Алексея Гориболя
Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
12.:30 Спецпоказ фильмов студии «Жираф»
КОНКУРС
14:30
ПЕРЕСКАЗЫ БАЖОВА. Документальный. 26 мин., 2021, Россия. Режиссер: Иван Головнев.
СКАЗИТЕЛЬНИЦА? Документальный. 81 мин., 2023, Россия. Режиссер: Сергей Четверухин.
17:00
ВИЛЬЯМ НА УЛИЦЕ. Игровой. 25 мин., 2023, Бельгия. Режиссер-постановщик: Маэль Гранд Босси.
На французском языке с русскими субтитрами.
КОЛБАСА МИТРОФАНА АКСЕНОВА. Документальный. 61 мин., 2023, Россия. Режиссер: Алексей Федорченко.
19:30
ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ГАЛЛЮЦИНАЦИИ. Документальный. 9 мин., 2022, Марокко. Режиссер: Азиз Буджаха.
БЛОНДИНКА. Игровой. 89 мин., 2023, Россия. Режиссер: Павел Мирзоев.
ЦИТ ул. Рощинская, д.8
11:00-13:30 и 15:00-17:30 Мастер-класс студии «ДА». 6+
Центр «Созвездие» ул. Карла Маркса д.14. клуб «Волна»
14:00-17:00 Мастер-класс студии «ЖИРАФ». 6+
пос. Коммунар (ДК Коммунар, Ленинградское шоссе, д.7)
15.00 – Творческая встреча с Натальей Варлей
27 ноября, понедельник
Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
14:00 Никто не забыт. Ничто не забыто
БЛОКАДНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ. Документально-анимационный фильм. 11 мин., 2022, Россия. Режиссер: Федор Бабенко
ПРИРАВНЕНЫ К ХЛЕБУ
16:00 СПЕЦПОКАЗ «Про Любовь. Только для взрослых»
19:00 БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ С АЛЕКСАНДРОМ ЦЫПКИНЫМ И ЕКАТЕРИНОЙ ШПИЦЕЙ. 16+
Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
КОНКУРС
14:30 Анимация.
ВАША ДАМА. ЧАСТЬ 1. 15 мин., 2022, Россия. Режиссер: Валентин Ольшванг
ВОЙ ПО ГОГОЛЮ. 3 мин., 2022, Россия. Режиссер: Ульяна Шалыгина
ЖИРАФ. 2 мин., 2022, Россия. Режиссер: Наталья Мирзоян
ИСААК ШВАРЦ. ЦИРК. 2 мин., 2022, Россия. Режиссер: Александр Гурьев
КАК КОЗА ИЗБУШКУ ПОСТРОИЛА. 13 мин., 2023, Россия. Режиссер: Надежда Бойко
КЛАССИКИ И ШАХМАТЫ. 13 мин., 2023, Беларусь. Режиссер: Наталья Костюченко
МУРКА. 2 мин., 2021, Россия. Режиссер: Инга Коржнева
СОННАЯ ЛОЩИНА. 8 мин., 2023, Россия. Режиссер: Елена Сергеева
ХАРМС. 13 мин., 2023, Россия. Режиссер: Светлана Андрианова
ЩЕЛКУНЧИК, ПИАНИНО И ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ. 23 мин., 2023, Россия. Режиссер: Ирина Евтеева
17:00 Спецпоказ ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ. Игровой. 105 мин., 2006, Россия. Режиссер: Константин Лопушанский. На русском языке.
20:00 Между двумя мирами
СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ АНИМАЦИИ НА СТИХИ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ. Анимация. 2021-2023.
НЕ ЛЮБЛЮ ПРУСТА. Документальный. 52 мин., 2020, Франция. Режиссер: Кристиан Клер.
28 ноября, вторник
Большой зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
15:00 Фильм закрытия «1993». Игровой. 148 мин., 2023, Россия. Режиссер: Александр Велединский.
19:00 Торжественная церемония закрытия
Малый зал кинотеатра «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
14:30 СПЕЦПОКАЗ – Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога. Документальный. 56 мин., 2023.
17:00 Между двумя мирами
ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛНОЧЬ. Игровой. 22 мин., 2021, Франция. Режиссер: Элизабет Сильвейро.
С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. Игровой. 21 мин., 2021, Франция. Режиссер: Жан-Марк Муту.
КНИГОЧЕЙ. Игровой. 3 мин., 2022, Франция. Режиссер: Ком Фер.
ПОД СЕНЬЮ ДНЯ. Документальный. 56 мин., 2022, Франция. Режиссер: Маран Жерар.
Пос. Сиверский ККЦ «Юбилейный»
15.00 – Творческая встреча с Анастасией Мельниковой
ДК Коммунар
15.00 – Творческая встреча с Ириной Мазуркевич
Пос. Сяськелево
15.00 – Творческая встреча с Кристиной Кузьминой