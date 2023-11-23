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Читайте в свежем номере «!Гатчинской правды»

Сегодня вышел в свет новый выпуск «Гатчинской правды».

Рубрики:  Общество

 Читайте в номере:

 

 Число пациентов растёт быстрее «лекарственного» финансирования

 

Итоги разговора в прямом эфире о проблемах лекарственного обеспечения

 

 

Подводные камни онлайн-шоппинга

 

Что делать, если вас обманул интернет-магазин

 

 

Мамины секреты Марины Дороховой

 

К Дню матери - интервью с мамой тройняшек

 

 

История Сиверского ремонтного завода

 

К 85-летию рабочего посёлка Сиверский рассказываем об истории завода

 

 

Людмила Иванова о моде на традиции

 

Театр костюма «Катюша» вернулся из Архангельска с фестиваля «Костюм Русского Севера»