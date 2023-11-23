Энергоэффективные уроки — гатчинским школьникам

«Продолжаем мероприятия Года команды знаний, который объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Специалисты Центра энергосбережения проводят серию открытых уроков и рассказывают школьникам, как легко сберечь энергию. Среди простых советов — использовать энергосберегающие лампочки, включать свет, только когда он нужен, отключать зарядки, когда телефон или планшет достиг 100%. Уроки и викторины накануне уже прошли в Коммунаре, Изваре и Малом Верево. В ближайших планах — лекции и в других районах», — рассказал председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Сотрудники «Центра энергосбережения Ленинградской области» отмечают, что энергосбережение – актуальная тема не только для взрослых, но и для детей с самого юного возраста. Выполнение несложных рекомендаций способствует формированию у молодого поколения экологичного и энергосберегающего поведения. Передали школам методические материалы, справочники по энергосбережению и тематические плакаты.

Также в школах состоялось награждение победителей конкурса «Мегаполис будущего: проекты энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергетики»! Задачей конкурса было развитие интеллектуальных способностей обучающихся по разработке современных способов выработки электроэнергии, новых видов топлива и возобновляемых источников энергии, ресурсосберегающих технологий, технологий рационального использования и накопления энергии.