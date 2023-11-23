Гатчина встречает Международный органный фестиваль «Поющие Трубы»

Столица Ленинградской области – город Гатчина славится не только своей архитектурой, культурными и историческими памятниками, парками и дворцами, но и музыкальным наследием - в городе три действующих органа и каждый по-своему неповторим.

В рамках фестиваля «Поющие трубы» состоится три концерта. На первые два из них – вход свободный.

24 ноября в 18 часов состоится концерт «Ликование барокко» в церкви Святого Николая (в кирхе на пр. 25 Октября, 39).

25 ноября в 17 часов слушателей ждут в католической церкви Божией Матери Кармельской (ул. Володарского, 28а), где состоится концерт «Сила звука: орган и голос».

Завершится фестиваль 26 ноября сольным концертом одной из ярчайших органисток Беларуси, солистки Витебской областной филармонии Екатерины Ивановой. Он пройдет в концертном зале Гатчинской детской музыкальной школы и. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова, д. 66). Цена билета 400 рублей. Начало в 17.00.