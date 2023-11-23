Кто останется без света 24 ноября в Гатчине и районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 24 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
24.11.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Кныша, д. 7;
ул. Зверевой д. 1/8, д.3, д.3 корп.2, д.5, д.5 корп.2, д. 13, корп.2, д.15, д. 17
24.11.2023 с 10.00 до 18.00
Кобринское поселение:
д. Кобрино
24.11.2023 с 10.00 до 20.00
Кобринское поселение:
п. Высокоключевой, ул. Пионерская, Колхозная, Почтовая, Песочная, Большой пр. д.45-90
24.11.2023 с 9.00 до 20.00
Сяськелевоское поселение:
д. Тойворово
д. Акколово
д. Туганицы
д. Муттолово
Сяськелевское поселение:
д. Жабино (водозабор).
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