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Кто останется без света 24 ноября в Гатчине и районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 24 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

24.11.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Кныша, д. 7;

ул. Зверевой д. 1/8, д.3, д.3 корп.2, д.5, д.5 корп.2, д. 13, корп.2, д.15, д. 17

 

24.11.2023 с 10.00 до 18.00

Кобринское поселение:

д. Кобрино

 

24.11.2023 с 10.00 до 20.00

Кобринское поселение:

п. Высокоключевой, ул. Пионерская, Колхозная, Почтовая, Песочная, Большой пр. д.45-90

 

24.11.2023 с 9.00 до 20.00

Сяськелевоское поселение:

д. Тойворово

д. Акколово

д. Туганицы

д. Муттолово

 

24.11.2023 с 10.00 до 17.00

Сяськелевское поселение:

д. Жабино (водозабор).