В Гатчинском районе ремонтируют гидротехнические сооружения

«Содержание плотин, водосбросов, малых гидроэлектростанций в надлежащем состоянии обеспечивает безопасность жителей региона, безаварийный пропуск весеннего половодья и создает комфортную среду на наших территориях. В области продолжается активная работа по сокращению количества бесхозяйных ГТС, оставшихся с советской эпохи. Мы ставим на баланс действующие объекты и ликвидируем те, что за годы утратили свой функционал», ― прокомментировал исполняющий обязанности председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

В 2023 году агентством природопользования комитета по природным ресурсам Ленинградской области отремонтировано шесть гидротехнических сооружений (ГТС) на сумму 15,1 млн рублей. Завершается комплексное многофакторное обследование 15 сооружений, находящихся в собственности Ленинградской области. Ведется разработка проектно-сметной документации капитального ремонта плотины на реке Охта в районе деревни Энколово и плотины на реке Нейма в районе деревни Большая Пустомержа. Три проекта по сносу гидротехнических сооружений в Выборгском районе проходят государственную экспертизу.

В течение 2023 года в оперативное управление агентства природопользования было передано шесть гидротехнических сооружений в Тихвинском, Волховском, Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах. До конца года планируется передача еще 4 ГТС, расположенных в Волосовском и Гатчинском районах. Всего в оперативном управлении региона находится 30 ГТС.