Главный судебный пристав Ленинградской области примет граждан по вопросам взыскания алиментов
Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних является одним из основных социально-значимых направлений деятельности службы судебных приставов и находится под особым контролем.
Руководитель УФССП России по Ленинградской области Александр Мосеенков проведёт личный приём граждан по вопросам взыскания алиментов с 14:00 до 16:00 часов по следующим дням:
29 ноября 2023 года;
6 декабря 2023 года;
13 декабря 2023 года;
20 декабря 2023 года;
27 декабря 2023 года.
Проведение личного приёма организовано в аппарате Управления по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 80, лит. Б.
Все желающие смогут обратиться по вопросам, касающимся возбуждения исполнительных производств и порядка взыскания задолженности по алиментным платежам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия, а также иным вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.
Приём осуществляется по предварительной записи. Согласовать время приёма и оставить вопросы, на которые требуются детальные ответы можно по телефону: 8(812) 630-34-00.
Обратившимся необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия.