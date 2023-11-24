Главный судебный пристав Ленинградской области примет граждан по вопросам взыскания алиментов

Руководитель УФССП России по Ленинградской области Александр Мосеенков проведёт личный приём граждан по вопросам взыскания алиментов с 14:00 до 16:00 часов по следующим дням:

29 ноября 2023 года;

6 декабря 2023 года;

13 декабря 2023 года;

20 декабря 2023 года;

27 декабря 2023 года.

Проведение личного приёма организовано в аппарате Управления по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 80, лит. Б.

Все желающие смогут обратиться по вопросам, касающимся возбуждения исполнительных производств и порядка взыскания задолженности по алиментным платежам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия, а также иным вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

Приём осуществляется по предварительной записи. Согласовать время приёма и оставить вопросы, на которые требуются детальные ответы можно по телефону: 8(812) 630-34-00.

Обратившимся необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия.