Как рассказал председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский, в экспозиции представлено более ста работ тридцати гатчинских художников. Все работы выполнены в реалистичной манере, достойны, радуют глаз и заставляют подолгу останавливаться перед каждой из них.

На выставке в Доме художника можно увидеть портрет одного из почётных гостей XXIX Международного фестиваля «Литература и кино» заслуженной артистки России Натальи Варлей. Эту работу написал специально для нынешнего кинофорума гатчинский художник Валерий Третьяк.

Напомним, первый приз фестиваля «Литература и кино-2023» - от губернатора Ленинградской области - был торжественно вручен актрисе и поэту Наталье Варлей уже в день его открытия -за вклад в развитие кинофестиваля.

Как говорят организаторы выставки ГТХ, картина Валерия Третьяка будет непременно вручена любимой артистке.

Выставку «На одной волне с фестивалем «Литература и кино» можно посетить в дни кинофорума — до 29 ноября, по адресу: Гатчина, ул. Урицкого, 25, Дом художника.