«Россия и Мама – заветных для слова»

Гостей праздника приветствовала региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Она напомнила, что День матери был учрежден президентом России в 1998 году, а его инициатором выступил комитет Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи «в целях повышения социальной значимости материнства».

- Сегодня я с особым чувством нежности поздравляю всех мам с одним из самых душевных праздников – Днем матери! С раннего детства мы знаем, что у мамы самые добрые глаза, самая светлая улыбка и самое любящее сердце. Каждая из вас, дорогие мамы, всю свою любовь, всю заботу без остатка дарит детям. И эта безграничная материнская любовь всегда прорастает в ребенке благодарностью, уважением, желанием быть лучше. Милые женщины, мамы и бабушки! Пусть каждая из вас услышит в этот праздник слова любви и благодарности. Пускай сердце каждой из вас будет согрето нежностью детей. Пусть ваши дети любят вас также безгранично и искренне, как и вы их, - поздравили собравшихся Людмила Тептина.

Депутат отметила, что по указу президента России Владимира Путина 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. И сегодня партия «Единая Россия» занимается проработкой законодательных инициатив, направленных на укрепление института семьи, семейных ценностей и повышение рождаемости, которые смогут дополнить существующий комплекс мер социальной поддержки семьи, материнства и детства.

Участниц праздника также тепло поздравила заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.

В этот день звучало много добрых слов о мамах, признаний в любви. Мамочки смогли отдохнуть в кругу единомышленников, лучше узнать друг друга и насладиться прекрасным концертом, который провел художественный руководитель конкурса «Гатчинская Романсиада», лауреат многочисленных конкурсов исполнителей Борис Демин.

Директор фонда «Теплый дом» Надежда Волкова поблагодарила актив фонда и всех, кто помог в организации праздника, который стал заключительным мероприятием социального проекта «Россия и Мама – заветных для слова», реализуемого при поддержке администрации Гатчинского района.