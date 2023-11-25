В Гатчине 150 жертв фашизма с воинскими почестями предали земле

Останки 150 военнопленных и жителей Гатчины были обнаружены поисковым отрядом «Искра» совместно со Следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области, сотрудники которого изучили архивные документы, свидетельствующие о массовых расстрелах в парке «Сильвия». Личности некоторых погибших красноармейцев удалось установить.

25 ноября на митинг возле памятника 25 комсомольцам-подпольщикам собрались жители Гатчины, представители администрации Ленинградской области и Гатчинского района, депутаты Законодательного собрания, юнармейцы, сотрудники Следственного комитета, волонтеры Победы. Почетный караул несли кадеты «Отчего края».

По словам председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Марины Григорьевой, на территории региона по предварительным данным не захоронено около 400 000 останков. Население нашего субъекта уменьшилось практически в три раза за годы Великой Отечественной войны. Каждый год к нам приезжает около 3000 поисковиков, и мы поднимаем около 3000 останков.

«Например, только в этом году в Волосовском районе были подняты останки около тысячи человек. Дальше раскопки продолжатся. Нас ждет большой объем работ, поэтому важна помощь каждого. В том числе помощь молодежи. В планах: установить новую памятную дату в Ленинградской области «День поисковика» и создать медаль за заслуги в поисковой деятельности. Также уже в проектировании находится Дом поисковика в Никольском. Это будет единственное учреждение такого формата в стране», — прокомментировала Марина Григорьева.

О зверствах, которые происходили в году фашисткой оккупации в Гатчине, напомнил глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко. С октября 1941-го по январь 1944-го в Гатчине располагался штаб немецкой полиции безопасности. Возле парка «Сильвия» оккупанты устроили тюрьму, а в самом парке проводили расстрелы.

В церемонии захоронения приняли участие внучки найденных бойцов, которым поисковики передали вещи, найденные вместе с останками их дедов.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу.