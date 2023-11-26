Кто останется без света 27 ноября в Гатчине и районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
27.11.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
27.11.2023 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
27.11.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, скважина, пилорама, АЗС.
27.11.2023 с 08:00 до 20:00
Сяськелевское СП:
д. Тойворово,
д. Акколово,
д. Туганицы,
д. Муттолово.
27.11.2023 с 08:00 до 20:00
Елизаветтинское СП:
п. Елизаветино,
МГК,
д. Вероланцы,
д. Николаевка.
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