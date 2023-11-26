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Кто останется без света 27 ноября в Гатчине и районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

27.11.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.        

 

27.11.2023 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

27.11.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, скважина, пилорама, АЗС.    

 

27.11.2023 с 08:00 до 20:00

Сяськелевское СП:

д. Тойворово,

д. Акколово,

д. Туганицы,

д. Муттолово.       

 

27.11.2023 с 08:00 до 20:00

Елизаветтинское СП:

п. Елизаветино,

МГК,

д. Вероланцы,

д. Николаевка.      