Кто останется без света 27 ноября в Гатчине и районе

Марина и Сергей Дороховы приехали в Гатчину из Архангельска. Четырнадцать лет назад у них родилась тройня – Даша, Егор и Артем, и Дороховы сразу стали известны не только в Гатчине, но и во всем регионе. Именно им, первым в Гатчине, губернатор Ленинградской области выделил средства на новую просторную квартиру. Накануне Дня Матери мы узнали, как сейчас живет семья?