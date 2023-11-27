Росгвардейцы в Гатчине провели урок, посвященный Дню матери
Мероприятие прошло в рамках ежегодной всероссийской ведомственной акции Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «С любовью к маме», приуроченной к Дню матери, который ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
В ходе урока сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области доступным для детей языком рассказали ученикам 1-3 классов Базовой школы Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского о специфике своей работы и об истории создания вневедомственной охраны. С ребятами также была проведена беседа об основных правилах безопасного поведения в общественных местах и при общении с незнакомыми людьми.
Далее росгвардейцы рассказали детям об истории и традициях праздника «День матери», а также провели для них мастер-класс по созданию букета из цветной бумаги. Школьники с удовольствием приняли участие в мастер-классе и подготовили необычные подарки для своих мам.
В завершение сотрудники Росгвардии пожелали детям успехов в учебе, а те, в свою очередь, поблагодарили гостей за интересный и познавательный урок.
Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области