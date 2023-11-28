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Кто останется без света 29 ноября в Гатчине и районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

29.11.2023 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Чаща,

п. Чаща,

массив Чаща,

СНТ Природа,

д. Кремено,

д. Воцко,

д. Загуляевохутор.       

 

29.11.2023 с 08:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Тойворово,

д.  Акколово,

д. Туганицы,

д. Муттолово.      

 

29.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Корпиково,

СНТ массив Корпиково.

 

01.12.2023 с 09:00 до 17:00 (2 раза на 30 минут)

Сусанинское СП:

п. Кобралово СПК «Кобраловский» скотный двор № 11, «Газпроминвест».

 