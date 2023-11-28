Кто останется без света 29 ноября в Гатчине и районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 29 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам в Гатчине и Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
29.11.2023 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Чаща,
п. Чаща,
массив Чаща,
СНТ Природа,
д. Кремено,
д. Воцко,
д. Загуляево, хутор.
29.11.2023 с 08:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Тойворово,
д. Акколово,
д. Туганицы,
д. Муттолово.
29.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Корпиково,
СНТ массив Корпиково.
01.12.2023 с 09:00 до 17:00 (2 раза на 30 минут)
Сусанинское СП:
п. Кобралово СПК «Кобраловский» скотный двор № 11, «Газпроминвест».
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