Ленобласть и Белоруссия: сотрудничество расширяется

«Мы за то, чтобы наши отношения развивались. Сегодня у нас с Республикой Беларусь многовекторное сотрудничество. Сегодня наша задача — наращивание экономических связей, укрепление экономики наших стран. По товарообороту Белоруссия вышла в этом году на 1 место среди стран СНГ. Мы уверенно движемся с Вами к поставленной цели – товарообороту в миллиард долларов.

Уже в 2023 году товарная номенклатура увеличилась более чем на 70 абсолютно новых позиций. Наше сотрудничество экономикой не ограничивается. Стараемся максимально развивать контакты между людьми, укреплять взаимодействие в сфере образования, науки, культуры. Подписанный в рамках моего визита в сентябре 2023 года План по гуманитарному сотрудничеству на 2024 – 2025 годы является тому подтверждением», — сказал губернатор Ленинградской области.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой поблагодарил Александра Дрозденко за многостороннее сотрудничество и отметил, что Ленинградская область входите в десятку важнейших регионов для Белорусской стороны. Но такое разнообразие по отраслям у нас мало с кем есть», — отметил он и преподнес Александру Дрозденко для тестирования ноутбук белорусского производства.

По итогам I полугодия 2023 года среди стран СНГ Республика Беларусь заняла 1-е место по товарообороту, 1-е место по импорту и экспорту.

Сегодня в городах Ленинградской области проводятся ярмарки белорусских товаров, на территории региона открываются магазины с белорусской продукцией.

Одно из самых важных направлений сотрудничества - агропромышленный комплекс. В период с сентября по ноябрь 2023 года сельхозтоваропроизводителями Ленинградской области приобретено 10 тракторов Минского тракторного завода различной модификации. В сентябре 2023 года АО «Гатчинское» осуществило поставку 20 нетелей голштинской породы. Продолжается расширение дальнейшего сотрудничества в части увеличения экспорта ультрапастеризованного молока, йогуртов и молочных коктейлей.

Также приоритетное внимание Ленинградская область уделяет взаимодействию в сфере промышленности. В планах — завершение проектных работ по строительству завода «Амкодор» в Гатчинской районе Ленинградской области.

Традиционно предприятия Ленинградской области закупают большое количество сельскохозяйственной техники производства Республики Беларусь.

Одним из перспективных направлений сотрудничества с белорусскими партнерами является взаимодействие в инфраструктурной сфере, а именно закупка модульных станций водоочистки и водоподготовки; участие белорусских коллег в комплексной модернизации объектов топливно-энергетического комплекса региона.