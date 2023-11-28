Разговор с писателями: новые технологии в сценарной практике

Как напомнила директор «Купринки» Наталья Гаврилова, благодаря кинофестивалю в стенах библиотеки без малого тридцать лет проходили встречи как с признанными мастерами отечественной литературы, так и с молодыми писателями. Эта традиция продолжилась и в этом году — в рамках проекта «Творческие командировки писателей по России» Ассоциации союзов писателей и издателей России.

- За эти годы поколение зрителей поменялось, в кинозалы ходят всё менее охотно, - отметила ведущая встречи писательница Анастасия Астафьева. - Даже люди пенсионного возраста стали предпочитать кинотеатрам гаджеты. С прошлого года наш фестиваль сотрудничает с Ассоциацией союзов писателей и издателей России. И если в прошлом году мы сделали акцент на взрослом поколении писателей, то в этом году привезли писателей молодых, которые мыслят совершенно по-другому. Несмотря на возраст, оба уже отмечены серьёзными литературными конкурсами.

Михаил Турбин родился в 1986 году в Великом Новгороде. Работал в рекламе и маркетинге в крупных российских компаниях и малом бизнесе. Публиковался в журналах «Волга», «Знамя», «Этажи», сборнике рассказов «Счастье-то какое!». Лауреат премии журнала «Знамя» и премии «Лицей». Дебютный роман Турбина «Выше ноги от земли» попал в финал премии «Большая книга».

«Выше ноги от земли» – многожанровое произведение. Критики назвали эту книгу производственным романом с элементами психологической драмы и мистического детектива. Известный писатель Марина Степнова отозвалась об этом романе Турбина как о «блестяще написанном, страшном и увлекательном».

Ася Володина – молодая российская писательница, бывшая преподавательница университета и кандидат филологических наук. В 2022 году у неё вышли сразу два романа – «Часть картины» и «Протагонист». Обе книги рассказывают о сложностях учительства и ученичества в России.

Дебютный роман Володиной «Часть картины» рассказывает о конфликте в школе. В 2020 году рукопись романа вышла в финал премии «Лицей» и попала в длинный список премии интеллектуальной литературы им. А. Зиновьева. А совсем недавно Ася Володина стала победителем престижной «Московской арт-премии-2023.

Роман «Протагонист» – «университетский» триллер, который строится на внутренних монологах нескольких людей, пытающихся найти виновного в случившейся трагедии. Каждая такая история кардинально отличается от другой своей стилистикой. В 2023-м году роман получил первую премию Художественного театра в номинации «Литература», а также попал в длинный список премии «Ясная поляна».

Как считает Михаил Турбин, писатель - это не какой-то особенный человек. Нас окружает океан информации, и огромная часть этих потоков несёт развлекательную функцию. Современные люди могут читать, слушать, смотреть. При этом чтение книг становится уже элитным занятием, отсюда еще большая ответственность писателя перед читателем.

Роман Михаила Турбина «Выше ноги от земли» - это сюжетная и очень динамичная проза, которая ассоциируется с кино или сериалами. Неудивительно, что ещё задолго до публикации были проданы права на экранизацию романа в виде мини-сериала. На встрече с читателями «Купринки» Михаил рассказал о том, как происходит адаптация текста к кинематографическому языку. По его словам, в отличие от советской сценарной школы, современные сценаристы работают иначе — по так называемой американской технологии.

- Советская сценарная школа совсем другая, - говорит Михаил. - Режиссёр часто опирался на рассказы, на «визуальную» прозу. Эта школа уходит в прошлое. Сейчас очень редко бывает, когда режиссёр сам пишет сценарий и сам снимает. Последним из таких режиссёров был, наверное, Алексей Балабанов. Современный сценарист чётко знает специфику экрана, метраж, экранное время, требования к сценарному тексту.

Ася Володина рассказала о новом экспериментальном направлении в современном книгоиздании. Талантливых авторов привлекают к написанию романов по сценариям, чтобы стимулировать интерес читателя к книгам по мотивам фильмов и сериалов. Такова, например, её новая книга по сериалу «Цикады». «Цикады» - психологический триллер, который разворачивается вокруг стрельбы на вечеринке 11-классников.

Основанная на сценарии книга представляет собой совершенно самостоятельное произведение. В настоящее время она доступна только в электронном виде и аудиоформате, но скоро выйдет и бумажная версия.

Юлия Лысанюк