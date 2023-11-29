13-му садику – 60 лет!

«Пчелки» и «Божьи коровки», старшие и младшие группы, все в нарядных костюмах пели и танцевали, стараясь изо всех сил. Как всегда, и дети, и педагоги были на высоте: в детском саду № 13 делают все для раскрытия талантов своих маленьких артистов. В этом дошкольном учреждении не признают полумер: каждая песня и каждый танец – полноценный эстрадный номер, в котором выдержано все – от чешек до причесок.

Участие в концертной программе принял и папа одного из воспитанников – вместе с сыном Руфатом и ребятами из подготовительной группы песню спел лауреат международных конкурсов Динар Байтемиров.

…История садика началась в 1963 году, когда в этом же самом здании на проспекте 25 Октября открылись первые в городе ясли – под номером пятнадцать. Цифра «13» появилась в жизни детсада только в двухтысячных, когда садик перенумеровали. Сейчас здесь восемь групп, в каждой – около тридцати ребятишек. Сегодня детский сад № 13 по праву носит звание «Центр развития ребенка» и пользуется заслуженной популярностью в городе, родители стремятся определить сюда своих детей.

Последние 22 года детским садом руководит Светлана Борисовна Петова, и за эти два десятилетия сад преобразился до неузнаваемости. От самой калитки маленькие хозяева садика попадают в свой сказочный детский мир: тут и дорожные знаки, и мини-Приорат, и «Красная книга». На территории детсада оборудована современная спортивная площадка, и воспитанники сдают нормы ГТО на золотой знак. Дети рисуют на песке и в технике «эбру», занимаются робототехникой и лего-конструированием, лечебной физкультурой и скалолазанием. Садик дружит с чемпионами, депутатами и космонавтами, отмечает день рождения Деда Мороза и День России, побеждает на фестивалях, педагогический состав детсада успешно участвует в конкурсах профессионального мастерства. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 13-й сад первым, наряду со школами, начал проводить церемонию подъема флага.

В детском саду работает дружная команда, и Светлана Борисовна убеждена: главное – это люди:

- Мне достался прекрасный коллектив, я его сохранила, и к нам пришли достойные молодые кадры. Благодаря учредителям у нас очень хорошее современное оборудование, а дети наши – просто замечательные.

От администрации Гатчинского района и комитета образования юбиляры получили в подарок денежные сертификаты. За большой вклад в дело воспитания и обучения детей коллектив детского сада № 13 награжден почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области.