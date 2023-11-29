Ёлка – в каждый дом

«Основное правило неизменно ― на одного человека, один паспорт, может быть оформлено одно дерево высотой до 3 метров, и вырублено оно может быть исключительно на том участке, который определён в документах. Лучше всего конечно это делать с семьей, поскольку Новый год ― праздник семейный ― вместе выбрать ту елочку, которая вам понравится. За годы акции, а бесплатно елки выдаются с 2016 года, для многих это стало доброй новогодней традицией», ― рассказал и.о. председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

Бесплатный отпуск в лесничествах новогодних деревьев для собственных нужд будет идти с 1 декабря 2023-го по 10 января 2024 года. Для этого необходимо выбрать лесничество, на территории которого планируется заготовка, и приехать туда с паспортом для оформления документов.

В 2022 году по Ленинградской области было заключено 25 575 договоров на заготовку новогодних елей для собственных нужд граждан. Наибольшая нагрузка пришлась на Ломоносовское, Всеволожское, Гатчинское и Рощинское лесничества. Лесной охраной проведено 2372 рейда по охране хвойных молодняков.

При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе документ на елку. В период проведения новогодней кампании сотрудниками лесничеств будет усиленно патрулирование земель лесного фонда, на стационарных постах ГИБДД совместно с сотрудниками МВД России будут проводиться проверки транспортных средств на наличие необходимой документации на перевозку новогодних елей.

Подробности акции, адреса лесничеств — на сайте комитета по природным ресурсам .