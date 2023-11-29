Итоги конкурса «Педагогические инновации»

С учетом баллов, набранных в результате защиты инновационных продуктов, определены победители и лауреаты.

Обладателями дипломов победителя стали:

- Терволовская основная школа - за «Виртуальный музей Ленинградской области»;

- детский сад № 50 – за проект «День музеев, как форма организации деятельности с детьми старшего дошкольного возраста»;

- детский сад № 40 – за проект «Родительский клуб «Звездочет», как одна из форм взаимодействия ДОУ и семьи»;

- детский сад № 12 – за программу сказочно-игровых психологических практикумов для детей и взрослых;

- Информационно-методический центр - за модель «Создание доступности дополнительного образования путем проведения профессиональных проб»;

- детский сад № 41 – за проект «Космодром «Восточный».

Лауреатами конкурса стали детские сады №8, №50 и № 51, Центр развития ребенка - детский сад № 26.

Десять лучших работ будут представлять систему образования Гатчинского района на региональном Форуме педагогических идей и инновационных практик в декабре 2023 года.