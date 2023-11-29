Леонид Тихомиров: и музыка, и слово, и движенье

Кто-то назвал Леонида Тихомирова человеком-оркестром. И это совершенно справедливо. Как музыкант, он играет на нескольких инструментах. А ещё он профессиональный певец, автор-исполнитель, географ-океанолог, актёр, краевед и писатель.

Леонид Тихомиров — певец своего родного Ленинграда-Петербурга, как в песнях, так и в книгах. Он — петербуржец до мозга костей, впитавший любовь к этому городу буквально с молоком матери. И это не просто любовь, это ещё и знание этого города - знание не пафосное, не поверхностное, но любовное, почти мистическое. Он знает, как жил город, как и чем он живет сейчас. Знает, как этот город звучал много лет назад, и как звучит сейчас. Для него живы каждый дом и каждая речка, а знает он о ленинградских речках и домах столько, сколько, наверное, не знает никто. Наверное, весь Петербург вымерен его шагами.

Музыкальная карьера Леонида Тихомирова начиналась в далёкие шестидесятые — ещё в студенчестве, когда он учился на географическом факультете ЛГУ. Плавал на яхте «Ленинград», которая потом стала символом знаменитого фестиваля выпускников «Алые паруса». Совершил кругосветное путешествие с океанологической экспедицией на научно-исследовательском судне «Персей III».

Тихомиров и сам похож на большой корабль, в фарватере которого шли ставшие спустя годы знаменитыми рок-музыканты Ленинграда. Недаром именно ему предоставили право открыть в октябре 2023 года концерт в честь легендарного Ленинградского рок-клуба.

Пятнадцать лет жизни Леонид Яковлевич отдал петербургскому Театру музыкальной комедии, где сыграл множество ролей и впервые на советской сцене спел песни «Битлз» в спектакле «Ордер на убийство». Примерно столько же он преподавал на родном географическом факультете. Гимн Леонида Тихомирова, посвящённый Санкт-Петербургскому университету, до сих пор исполняют студенты на торжественных мероприятиях в альма-матер.

Леонид Тихомиров продолжает путешествовать, писать стихи и музыку, создавать клипы - «зримые» песни, вести «битловские» концерты в Петербурге. И, конечно же, он продолжает писать книги.

В течение многих лет Леонид Яковлевич собирает уникальные краеведческие материалы, исследуя самые потаённые уголки Петербурга. На основе этих материалов он создал литературный цикл, посвящённый трёхсотлетней истории Петербурга и его окрестностей. Книгам писателя-краеведа свойственны глубокая историческая основа, лёгкость изложения, подробность описываемых маршрутов. Каждую из них можно использовать в качестве путеводителя по тем или иным местам города.

На встрече с гатчинцами Леонид Тихомиров представил свою новую книгу - «Великие имена Петербурга». Это своего рода краткая энциклопедия города на Неве с акцентом на людях, благодаря которым Петербург стал таким, каким мы его знаем. Сейчас писатель работает над книгой, посвящённой истории и культуре Васильевского острова.

Леонид Тихомиров чем-то похож на свой родной город. Оба — архитектурные, монументальные, музыкальные, очень живые и отзывчивые на всё хорошее. Оба научились бороться с традиционной питерской сыростью и депрессивностью с помощью музыки, света, творчества и интеллигентности.

О том, как увязалось в одном человеке столько интересов и знаний, и как вообще человек способен увязаться с городом, а через него, и со всем остальным миром, Леонид Яковлевич рассказал на своём творческом вечере в Гатчине.

Кстати, петербуржец Леонид Тихомиров — человек в Гатчине не случайный. В 2017 году он впервые принял участие в гатчинском Книжном салоне, и с тех пор ежегодно радует нас своими новыми книгами о Петербурге. Интересно, что с Гатчиной Леонид Яковлевич познакомился гораздо раньше. В его архиве есть уникальные фотографии, сделанные им в нашем городе ещё в конце 1960-х годов. И на них есть ребусы, которые интересно разгадывать, глядя на Гатчину из нашего века...

Напоследок Леонид Тихомиров познакомил гатчинцев со своим музыкальным творчеством, показав несколько видеоклипов. Каждый из них — это тоже история, но уже ожившая в фотографиях, видеозаписях и, конечно же, в музыке, без которой наш гость свою жизнь не представляет.

Юлия Лысанюк