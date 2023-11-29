Названы победители фестиваля «Литература и кино»

Торжественную церемонию открыли артисты джазового коллектива из Петербурга «Jazz Inside band». Ведущие церемонии напомнили, что «Литература и кино» - единственный фестиваль, имеющий литературную основу. В работе кинофорума принимали участие не только кинематографисты, но и известные российские писатели.

Гостей церемонии закрытия фестиваля приветствовал глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко. Он напомнил кинематографическую историю нашего города, подчеркнув, что именно в Гатчине зарождалось и развивалось отечественное кино.

- Так, например, в 1896 году в Гатчине проходили съёмки документальной картины, посвящённой восшествию на престол императора Николая II, - рассказал Виталий Филоненко. - В 1920-х годах здесь снимался документальный фильм «Гатчинский фронт», рассказывающий о подавлении вооруженного восстания Керенского и Краснова в ноябре 1917 года... А всего за последние сто лет в Гатчине было снято более ста художественных и документальных фильмов. Многие гатчинцы снялись в массовых сценах, так что все мы — по сути, тоже начинающие артисты!

В числе победителей

В рамках XXIX Международного фестиваля «Литература и кино» было показано 70 картин, из них тридцать — участники конкурсной программы. Фильмы состязались в девяти номинациях.

Напомним, в конкурсное жюри фестиваля вошли кинорежиссёр и кинодраматург Константин Лопушанский, писатель и сценарист Андрей Кивинов, режиссёр, сценарист и педагог Елена Турова, продюсер и редактор Александра Ахмадщина, актёр и педагог Сергей Мурзин.

Итоги непростой работы жюри были озвучены на церемонии закрытия кинофорума.

Приз за лучший полнометражный фильм - у документальной работы «3723 Вознесенский» (режиссёр Валерий Белов).

Приз за лучший сценарий достался фильму «Рыжий» (режиссёр Савва Минаев).

Победительницей в номинации «Лучшая женская роль» стала самая юная актриса фестиваля Мария Кожуханцева, исполнившая роль главной героини в фильме «Ада» (режиссёр Станислав Светлов).

Приз за лучшую мужскую роль вручили Максиму Стоянову за участие в фильме «Сказки Гофмана» (режиссёр Тинатин Барклая).

Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму вручили музыкальной команде ДИА «Капелла», аранжировавшей и исполнившей музыку П.И. Чайковского в фильме «Спящая красавица» (режиссёр Яна Недзвецкая).

Призом им. Андрея Москвина за лучшую операторскую работу отмечен Григорий Яблочников (фильм «Спящая красавица»).

Приз за лучший короткометражный художественный фильм присуждён картине «Вильям на улице» (режиссёр Мариель Гранд Босси, Бельгия).

В номинации «Короткометражный анимационный фильм» лучшим признан фильм «Хармс» (режиссёр Светлана Андрианова).

Гран-при «Гранатовый браслет» получила картина «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков», заявленная в категории «Короткометражные анимационные фильмы». Приз вручен режиссёру Ирине Евтеевой. Это история про мальчика и девочку из блокадного Ленинграда, которые познакомились, набирая воду из проруби на замерзшей Неве. Маша снова и снова читает книжку о Щелкунчике и мышином короле, а Сергей играет на любимом пианино. Это помогает им стать сильней и выжить...

Специальные призы кинофорума

Помимо основных номинаций, конкурсная команда фестиваля «Литература и кино» традиционно подготовила и специальные призы.

Первый приз фестиваля «Литература и кино» был вручен в день его открытия — 23 ноября. Приз губернатора Ленинградской области за вклад в развитие кинофестиваля вручили советской и российской актрисе, заслуженной артистке России Наталье Варлей.

Напомним, что помимо основного жюри, на кинофестивале работало и жюри читательское, в которое входили писатели, сценаристы, сотрудники гатчинских библиотек. По единодушному мнению членов команды профессиональных читателей, приз читательского жюри был присуждён фильму «С собой» (режиссёр Никита Сичка).

- Читателей сейчас становится всё меньше и меньше — даже меньше, чем писателей, поэтому быть настоящим читателем вдвойне почётно, - говорит председатель читательского жюри, писатель-прозаик, драматург Сергей Носов. - Обсудить литературную основу фильмов собрались пять профессиональных читателей, и оказалось так, что каждый из нас предложил более одного фильма. Кроме того, получилось так, что один фильм предложили все. Таким образом, можно считать наше решение единогласным... Картина «С собой» - очень непростой, очень трудный, очень сокровенный и очень лиричный фильм. Он и закрытый и, как ни странно, очень открытый. Это очень тихое (практически — шёпотом) прочтение романа в стихах «Евгений Онегин».

Также в этом году был вручен «Приз зрительских симпатий» имени Клары Лучко. Он достался короткометражной картине «Метель» (режиссёр Ирина Батова).

Ещё один специальный приз — настоящий гранатовый браслет, который традиционно вручают выдающимся актрисам за поэтичность женских образов. В этом году гранатовый браслет из рук главы города Гатчины и Гатчинского района Виталия Филоненко получила актриса театра и кино Катерина Шпица.

«За верность фестивалю»

Приз «За верность фестивалю», утверждённый попечительским советом имени основательницы и первого директора фестиваля Генриеты Ягибековой, был вручен киноведу, журналисту-кинокритику, председателю отборочной комиссии кинофестиваля Светлане Хохряковой.

Светлана Хохрякова — постоянный участник всех гатчинских фестивалей «Литература и кино». Много лет она была знакома и дружна с основателем знаменитого кинофорума Генриеттой Карповной Ягибековой.

На закрытии фестиваля Светлана Хохрякова поделилась своими воспоминаниями и размышлениями о временах расцвета кинофорума.

- Я думаю, то, что мы сегодня собрались в этом зале, во-многом заслуга Генриэты Карповны, - говорит она. - Фестиваль затевался в сложнейшее для России время — в девяностые годы прошлого века. Генриэта Карповна создала своего рода охранную грамоту этому киноцентру. В те годы кинотеатры закрывались по всей стране. И я уверена, если бы не фестиваль, то и этот кинотеатр превратился бы в какой-нибудь мебельный или автомобильный салон. Ягибекова смогла это сделать... Сейчас в России работает очень много фестивалей, туда приходят самые разные люди. Среди них очень много менеджеров — очень рациональных и высокопрофессиональных людей. Но они не живут этими фестивалями так, как жила Генриэта Карповна. Даже когда она уже не работала на фестивале, она не могла жить спокойно и нам никогда не давала покоя. Её «недремлющее око» было за спиной всегда... И в этом смысле Генриэта Ягибекова уникальна. Но и фестиваль в те годы не был таким камерным, как нынешние фестивали. На нём не только проходили кинопросмотры. Сюда в огромных количествах съезжались лучшие кинематографисты России, проходили десятки творческих встреч.

Она с сожалением отметила, что ушли некоторые традиции фестиваля «Литература и кино».

- Например, многие годы он открывался музыкой Исаака Шварца, - отмечает Светлана Хохрякова. - Звучал вальс Исаака Шварца, и когда я входила в зал при этих звуках, мне даже больно становилось. Это были позывные фестиваля, а сейчас, как мне кажется, этого не хватает... Многие уже сказали, что фестиваль «Литература и кино» - единственный в своём роде. А вот уже и не единственный! 25 и 26 ноября в Москве проходил II Фестиваль «Читка». Он немножко другой, ориентирован в основном на телевидение и цифровые платформы. Но, тем не менее, содержание в нём то же самое — литература и кино.

Светлана Хохрякова рассказала, что в ближайшие дни в России откроется ещё один кинофестиваль, связанный с литературой.

- Вместе с Анной Моденовой, которая долгие годы организовывала гатчинский фестиваль «Литература и кино», мы открываем в музее-заповеднике «Михайловское» в Пушкинских горах II Фестиваль «Анимация и литература», - говорит она. - И за это тоже спасибо Генриэте Карповне, которая нас вдохновила на эту идею...

Юлия Лысанюк