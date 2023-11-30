Гатчина – Волгоград: для дружбы нет расстояний

Необычная танцевальная встреча прошла с аншлагом в Гатчинском городском Доме культуры. Гатчинские зрители не упустили уникальную возможность увидеть на одной сцене лучшие постановки двух образцовых самодеятельных коллективов. Вход был бесплатным, по пригласительным билетам. Желающих оказалось столько, что билеты закончились за несколько дней.

Праздничная атмосфера царила во всем ДК, начиная с фойе. Яркий и завораживающий танец понятен любому зрителю - от мала до велика. А в танцевальной программе класс-концерта «Для дружбы нет расстояний» номера были феерические. Еще зрители познакомились с коллективами, оценили видео-презентации, узнали историю постановок.

- Лучшие коллективы своих родных городов сегодня рассказали о дружбе удивительным и неповторимым языком танца. Это хорошее начало для междугородной дружбы и укрепления государственного единства. Мы благодарим всех за горячий отклик и интерес к нашему празднику! И выражаем самую большую благодарность тем, кто поддержал нашу инициативу, - сказала ведущая танцевальной программы, руководитель ТСК «Эльдорадо» Наталья Седова.

Класс-концерт – не только одна из форм работы в танцевальном коллективе, репетиция, когда артисты выступают на сцене перед зрителями в костюмах, красивые и нарядные. Помимо собственно концерта были организованы мастер-классы, практические занятия для танцоров, обмен творческими идеями и подарками, дружеское чаепитие.

Мероприятие получилось максимально эффективным. Зрители получили радость и удовольствие, восхитились глубиной творческой мысли. Танцоры, пропагандируя искусство хореографии, приглашали в свои коллективы и строили новые туристические маршруты.

- Это праздник творчества, хореографии, и, конечно же, дружбы. Посещая Санкт-Петербург, часто бываю в Гатчине. Я влюблена в ваш город, его историю, красивые дворцы и красивых людей. Поэтому мы хотели приехать именно в Гатчину. И сегодня я вас от всего сердца приглашаю в наш любимый город – Волгоград, - обратилась к гатчинцам руководитель шоу-группы «Звезды» Елена Каминская.

- Надо сделать ответный ход, - написали гатчинцы в соцсетях.

Татьяна Можаева