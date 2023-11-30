Как растопить «демографическую зиму»?

24 ноября в конференц-зале центра собралось женское сообщество и представители медицины со всей Ленинградской области – для диалога между гражданским обществом, которое представляют женсоветы, и органами государственной власти.

- Сегодня у нас очень важная площадка, – отметила председатель Ленинградского отделения Союза женщин России Татьяна Толстова, выступая в прологе мероприятия. – Мы обсуждаем демографию и здравоохранение: экономику нам развивать будет не для кого, если нас будет физически мало. Поэтому сегодня мы решаем, что нужно сделать для того, чтобы улучшить нашу демографическую ситуацию. А также мы говорим о мерах поддержки: что уже делается правительством Ленинградской области в этой сфере, и что сделать необходимо.

От имени главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим с приветственным словом выступила замглавы Ольга Мясникова, подчеркнув важность поднятой темы:

- Нет ничего важнее здоровья женщины. Ведь каждое женское сердце бьется в такт с будущим поколением. И если женщина чувствует себя сильной и здоровой, она передает эту силу своим детям, формируя основу стабильной и здоровой нации.

От кого зависит погода в доме?

Татьяна Толстова рассказала собравшимся о проекте медосмотров для многодетных матерей, матерей-одиночек и матерей, воспитывающих детей-инвалидов – «Мамы в фокусе внимания».

К участникам конференции обратился председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков. В своем выступлении он подчеркнул колоссальную важность здоровья женщины для здоровья нации, что, собственно, и было заявлено темой дискуссии.

По словам председателя комздрава, от женщины сегодня зависит …все: погода в доме, климат на работе, эффективность работников и руководителя. А здоровье женщины влияет на здоровье членов ее семьи, детей, а в глобальности – и на здоровье настоящих и будущих поколений. Жарков подчеркнул важность наследственности, которую мать передает ребенку, и которая зависит от ее собственного здоровья, образа жизни, наличия или отсутствия вредных привычек.

Александр Вячеславович процитировал президента РФ: «Мы ставим перед собой задачу решить массу проблем, но одна из главнейших – это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого – ни экономики, ни образования», и напомнил определение здоровья, данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного душевного, физического и социального благополучия». Вот всего этого нам всем и нужно достигать.

Зав. кафедрой истории ЛГУ им. Пушкина Валентина Веременко провела интересный исторический экскурс, рассказав об особенностях демографии в России и СССР.

От Ольги и Татьяны – до Марса и Венеры

Руководитель управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова привела статистические данные по демографии за последние 30 лет, из которых можно сделать вывод, что уровень рождаемости в нашем регионе все-таки вырос – по сравнению с девяностыми. Так, за период с 1993 по 2007 годы в Ленобласти было зарегистрировано 160 тысяч актов о рождении. А с 2007 по 2022 годы – 224 тысячи. Ежегодное количество новорожденных прибавилось на 36%, и, в среднем, каждый год мальчиков рождается на 6% больше.

Кроме того, на 40% снизилось количество мертворожденных и младенцев, умерших на первой неделе. По словам Ольги Куликовой, это хороший показатель и для здравоохранения, и для статистики в целом.

Количество браков на сегодняшний день превышает число разводов примерно на 20%. Средний возраст вступающих в брак – 24-30 лет, тогда как на конец прошлого века это было 18-24 года. «Надеемся, что в более зрелом возрасте люди будут создавать более прочные и счастливые браки», – заметила Ольга Леонидовна. Всего в этом году в Ленинградской области зарегистрировано 8 тысяч браков и 11 тысяч рождений.

По данным областного управления ЗАГС, год от года растет количество записей актов установления отцовства. Это положительная динамика: значит, все меньше женщин воспитывают детей в одиночку.

Ольга Куликова назвала самые популярные имена 2023 года: среди мальчиков - Александр, Артем, Михаил, Максим, Иван (Артем остается в лидерах более десятилетия), у девочек - София, Анна, Мария, Василиса и Варвара. Редкие имена: Аристарх, Борислав, Добрыня, Клементий, Фома, Аркадия, Галина, Жанна, Зинаида, Марфа. Необычные имена: Алмаз, Марс, Космос, Эмильен, Ария, Венера, Галатея, Жасмин, Кассандра. Практически исчезающие имена: Ольга и Татьяна.

И, по данным ЗАГС, в 2023 году в Ленинградской области родилось 113 двоен и четыре тройни.

Об отношении молодежи к семье, прочности браков и мерах поддержки на основе взаимодействия государства и церкви говорил кандидат экономических наук, ответственный секретарь Координационного центра Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви в Северо-Западном федеральном округе Александр Розмыслов. Он привел итоги исследования мнения молодежи по поводу демографии, причины сложившейся ситуации. В частности, как глава семьи и отец четверых детей он признал, что экономическая составляющая – при всей своей значимости, не является определяющим фактором в данном случае.

Репродуктивному потенциалу 47 региона был посвящен доклад Светланы Николаевой – начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению Ленинградской области. Она затронула проблему мужского здоровья и продолжительности жизни, соотношение мужчин и женщин фертильного возраста. Однозначно: демографическая яма – наследие 90-х – продолжает сказываться.

Алиментный фонд России

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области и мать троих детей Анна Хмелева довела до сведения собравшихся свой проект создания алиментного фонда в России:

- Государство делает очень многое для повышения рождаемости в стране. Но почему мужчины все время объясняют женщинам, что и как они должны? Доказано, что женщины зарабатывают меньше мужчин, работая на аналогичных позициях, и законодателям есть над чем работать. …Когда нашим девочкам предложили рожать сразу после школы, не тратя время на образование и карьеру, забыли спросить мнения экономистов: женщины дают очень приличный ВВП – они работают! И памятник «челночнице» стоит не просто так: в 90-е годы в том числе «челночницы» спасли страну, пока их мужья размышляли, как добыть зарплату.

У нас много разных фондов – обманутых дольщиков, поддержки СВО, капитального ремонта, и мною подана инициатива в Законодательное собрание Ленинградской области о создании алиментного фонда РФ, чтобы обеспечить право ребенку на получение алиментов, и чтобы наши мамы, а нередко папы или бабушки не бегали с протянутой рукой.

От народосбережения – к народоумножению

Меры социальной поддержки материнства и детства представила первый зампред регионального комитета по соцзащите Виктория Александрова. Она отметила, что в Ленинградской области предусмотрена одна из самых широких линеек мер поддержки родителей – в дополнение к федеральным, начиная от этапа беременности до достижения ребенком 23 лет.

Отдельные меры в регионе гарантированы многодетным. Наблюдается положительная динамика в плане рождения третьих и последующих детей, доля многодетных составляет 9%. 95% многодетных семей получают меры соцподдержки. Ассигнования на поддержку с 2017 по 2023 год увеличились в шесть раз. Этого удалось достичь за счет привлечения средств федерального бюджета и изменения регионального законодательства, а также назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Из 40 мер поддержки семей с детьми 34 финансируются из областного бюджета.

Уникальная мера 47 региона – три миллиона на улучшение жилищных условий при рождении тройняшек. Плюс каждому ребенку в данном случае полагается из средств регионального бюджета единовременная выплата 100 тысяч рублей.

- Национальной целью уже становится не народосбережение, а народоумножение, – отметила Виктория Александровна. – Это национальная безопасность. Поэтому принят стратегический документ – региональная программа по повышению рождаемости, которая консолидировала усилия всех профильных ведомств. Мы находимся в стадии «демографической зимы», и прикладываются усилия, чтобы эту зиму растопить. Мы должны прирастать семьями и детьми. О мерах социальной поддержки можно узнать по телефону прямой горячей линии комитета соцзащита Ленинградской области: 8-800-350-0605.

Укрепить фундамент государства

Депутат областного парламента, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Людмила Тептина рассказала о законодательных инициативах, направленных на улучшение демографической ситуации в Ленинградской области.

Так, наиболее значимые из обсуждаемых мер направлены на поддержку работающих женщин, нацеленных на карьеру. Основные из них – возможность одновременного получения ежемесячного детского пособия и зарплаты для женщин, добровольно вышедших на работу до достижения ребенком полутора лет (сейчас по действующим нормам мать теряет право на декретные выплаты при досрочном выходе на работу в режиме полного рабочего дня); установление для беременных женщин и матерей детей в возрасте до трех лет права работать дистанционно, если позволяет вид деятельности.

Также на федеральном уровне предлагается упразднить или сократить НДФЛ для многодетных семей и подумать о целевой поддержке студенческой семьи: предусмотреть перевод с платной на бюджетную форму обучения молодых мам-студенток. Как заметила Людмила Анатольевна, пока на федеральном уровне вопрос не решен, возможно, получится установить данную льготу в ленинградских вузах, при условии, что новорожденный будет зарегистрирован в нашем регионе. Кроме того, предлагается предусмотреть преимущественное право студенческих семей на предоставление мест в общежитии, создание индивидуальной траектории обучения в дистанционном формате для родивших студенток.

Чтобы понизить средний возраст матери при рождении первого ребенка, Людмила Тептина предложила использовать в Ленинградской области опыт других регионов, в частности, Новгородской области, где ввели региональный материнский капитал «Первый ребенок», право на который получают мамы в возрасте до 29 лет.

- Думаю, что эту планку для нашего региона можно снизить до 25 лет – материальное стимулирование в этом возрасте, по оценкам специалистов, самое эффективное, – заметила Людмила Анатольевна. – И, если мы говорим о региональном материнском капитале, то, думаю, с учетом непростой ситуации с рождаемостью можно пересмотреть условия его выплаты. Стоит просчитать цену вопроса для бюджета, если мы в данном случае откажемся от показателя нуждаемости семьи и будем выплачивать региональный материнский капитал независимо от среднедушевого дохода семьи. Также, как это происходит с материнским капиталом на федеральном уровне.

Людмила Тептина напомнила, что с 2019 года в нашей стране многодетные семьи, взявшие ипотеку, могут получить 450 тысяч рублей на погашение кредита:

- Это государственная субсидия, она выплачивается при рождении 3-го ребенка. Льгота действует до конца 2023 года и, конечно, ее надо продлить. Более того, для стимулирования рождаемости можно ввести субсидии и при рождении 4-го, 5-го и последующих детей. Считаю, что должен быть принцип: больше детей – больше поддержка.

22 ноября президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, и это еще раз подчеркивает, что для Россия семья – фундамент государства. И Год семьи сможет его укрепить.

Екатерина Дзюба