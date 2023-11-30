Лев Зайков – имя в Золотой книге

В воспоминаниях к 100-летию со дня рождения Льва Николаевича Зайкова А.Н. Мигунов напоминает, что американский еженедельный журнал «Newsweek» в 1988 году назвал члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС Льва Николаевича Зайкова, который в тот период времени сменил Б.Н. Ельцина на посту первого секретаря Московского городского комитета партии, «восходящей звездой России», «третьим человеком в кремлевской иерархии» после М.С. Горбачева и Е.К. Лигачева.

На самом деле с 1940 года Зайков работал на заводе, трижды неудачно сбегал на фронт и за 30 лет прошел путь от слесаря-лекальщика до генерального директора научно-производственного объединения «Ленинец». Под его руководством были разработаны радиоэлектронные системы самолетов советских военно-воздушных сил, а собственно партийно-номенклатурный период жизни длился всего 13 лет – с 1976 по 1989 годы.

Лев Зайков принимал активное участие в развитии Ленинграда. Именно в годы, когда Зайков возглавил Ленинградский обком партии, началось строительство комплекса защитных сооружений, было построено семь станций метро, Дворец молодежи. За выдающиеся достижения ему присвоено звание Героя Социалистического Труда (1971). Он трижды орденоносец, лауреат Государственной премии СССР (1975).

Старшее поколение педагогов и руководителей образования города Гатчины помнит, какую важную роль он сыграл в строительстве в 1980-х годах нового здания Гатчинского педагогического училища.

- Зайков был большой величиной: третий человек в стране. И что важно, высоких моральных качеств, настоящая личность. Если бы не Зайков, нового здания у педучилища могло бы и не быть. На волнах перестройки тогда по всей стране закрылось множество социальных проектов, - вспоминает Почетный гражданин города Гатчины Юрий Иванович Назаров.

В августе 1984 года Гатчинское педучилище возглавил Виктор Михайлович Паршиков. Тогда вопрос о строительстве нового здания стоял остро особенно. Вроде бы все кабинеты обошли, для начала стройки все готово, но документация продолжала лежать мертвым грузом. Тем временем старое здание на проспекте 25-го Октября продолжало ветшать: на втором этаже протекал потолок, на первом проваливался пол.

- Передавая эстафету на директорском посту, Заслуженный учитель школы РСФСР Нина Александровна Зубова дала мне наставление: «Надо биться!» - вспоминает Почетный гражданин города Гатчины, Заслуженный учитель РФ Виктор Михайлович Паршиков. - Когда мы узнали, что в Гатчинском ДК пройдет встреча с Львом Зайковым, поняли, что это шанс обратить внимание на проблему. Зайков - депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979-1989) от Ленинграда, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (21 июня 1983 - 8 июля 1985). В Гатчине все «стояли на ушах» и особенно тщательно готовились к выступлениям. Надеясь на поддержку, старались поднять самые важные вопросы. От учительского сообщества поручили выступать Герою Социалистического труда, Заслуженному учителю РСФСР Нине Алексеевне Резвой. Она – председатель государственной аттестационной комиссии, выпускница нашего училища и опытный оратор, в своей речи была максимально аргументирована и убедительна. Главное, о чем она говорила – это необходимость строительства нового здания педагогического училища. Ее выступление попало в точку. Зайков взял наш вопрос на заметку. И в начале 1985 года все закрутилось. Приехала комиссия, все осмотрели, проверили - и предложили типовой проект, по которому построена школа в Коммунаре. Мы были «за»! Дальше все сложилось удачно: место выбрано хорошее, коммуникации рядом. Подрядчик – «Трест 49». В 1985 году приступили к строительству здания, и за полтора года все сделали. Тут и строители постарались, и городские власти. Но именно Зайков дал зеленую дорогу и строительству, и затем оснащению школы необходимым оборудованием. В 1987 год мы вошли в новое здание. А в старом, пока не сделали ремонт, разместилось общежитие и легкоатлетический зал.

В 1989 - 1990 годах Лев Зайков был назначен заместителем председателя Совета обороны СССР. В 1990 году покинул этот пост и стал пенсионером союзного значения. До января 1992 года входил в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Многие, кто знал Льва Зайкова лично, отзываются о нем, как о честном, глубоко порядочном человеке. О причинах, по которым он ушел, уже высказано много предположений – глубокое разочарование политикой Горбачева, которого он раньше очень ценил, всей перестройкой, трагическая гибель единственного сына Николая... В 1998 году Зайков уехал из Москвы в родной Ленинград. 7 января 2002 года, в Рождество, Лев Николаевич умер и был похоронен на Серафимовском кладбище рядом с могилой своего сына.

Золотая книга Санкт-Петербурга хранит память о тех, кто прославил город и нашу страну. На страницах фолианта увековечены имена Михаила Ломоносова, Ольги Берггольц, Иоанна Кронштадтского и многих других выдающихся людей. Теперь в нее внесено имя и Льва Николаевича Зайкова.

Татьяна Можаева