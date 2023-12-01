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Гатчинские волейболисты обыграли всех

В Ленинградской области 25 ноября прошли межмуниципальные соревнования по волейболу среди юношей 2009-2010 г.р.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняли участие команды из Кингисеппа, Кировска, Всеволожска и Гатчины.

Уверенную победу в турнире одержала команда Гатчинской спортивной школы № 3. Ребятам удалось обыграть всех соперников со счетом 2:0 по партиям и завоевать золото соревнований. Поздравляем спортсменов и тренера-преподавателя отделения волейбола Антона Иванова.