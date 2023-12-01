Ключи от «Волшебного сада»

На церемонию открытия детского сада 1 декабря собрались представители гатчинской администрации и правительства Ленинградской области, депутаты, строители, руководство Веревского поселения.

С долгожданным открытием коллектив «Волшебного сада» поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- Основным волшебством в этом саду будет любовь сотрудников к своему делу, к детям, к своей малой родине, – отметила Людмила Николаевна. – Огромная благодарность губернатору и правительству Ленинградской области, комитету образования региона, потому что такие объекты возможны только при командной работе. Я уверена, что этот сад будет волшебным во всех смыслах.

Первый заместитель председателя областного комитета образования Илья Голубев подчеркнул, что новый детский сад – это отличный предновогодний подарок детям и родителям Веревского поселения. А от комитета общего и профессионального образования он преподнес детсаду в подарок настенные часы, отметив, что время – это самый ценный ресурс.

Поздравляя коллектив детского сада с открытием, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских отметил символичность события: «Волшебный сад», построенный в рамках Народной программы «Единой России», открылся 1 декабря – в день рождения партии.

Заведующая детским садом Евгения Баранова выступила с ответным благодарственным словом, и представители строительной компании – Северо-западного строительно-монтажного эксплуатационного управления – вручили Евгении Афанасьевне символический ключ от детского сада.

Для почетных гостей провели экскурсию. Все искренне порадовались за детей, родителей и работников нового сада – здесь предусмотрено все: комнаты для игр и занятий, рассчитанные на разный возраст детей, включая ясельные группы, уютные спальни, современный пищеблок, отвечающий самым взыскательным требованиям, музыкальный зал, изостудия, спортивный зал с тренажерами и скалодромом, кабинет лего конструирования. Есть специальная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. В каждом помещении – своя цветовая гамма. Для развития малышей предусмотрено все – новые качественные игрушки, интерактивные пособия, шахматы, мультимедийное оборудование.

Юные хозяева садика и воспитатели подготовили концерт для гостей. Дети и воспитатели справили новоселье и осваивают свои владения.

Напомним, что работы по строительству детского сада начались летом 2020 года. Строительство шло по графику, но из-за удорожания материалов пришлось делать корректировку сметы и продлевать контракт до ноября 2023 года. Основную финансовую нагрузку взял на себя областной бюджет – при участии средств Гатчинского района. Садик построен по госпрограмме «Современное образование Ленинградской области» и в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Екатерина Дзюба