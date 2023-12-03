«Горобоз» – Спецавтобаза – УБДХ

Родоначальник Управления благоустройства и дорожного хозяйства – контора «Горобоз». Что это – «городской обоз» или что другое, теперь уже никто и не вспомнит, но функции этого предприятия были схожи с деятельностью УБДХ. В 1944 году на смену «Горобозу» пришло подсобное хозяйство, которое к 1958 году имело в своем распоряжении 10 единиц автотранспорта и шесть гужевых повозок.

В 1960 году подсобное хозяйство превратилось в контору по благоустройству, в 1965-м контора стала комбинатом, и только в 1993-м на смену комбинату пришла «Спецавтобаза». В 2011 году здесь начал работать Владимир Рящин в должности инженера по ремонту – сегодняшний директор Гатчинского УБДХ.

- Тогда предприятием руководил Николай Афанасьевич Горбатенко, – вспоминает Владимир Александрович Рящин. – Это был мудрый, талантливый руководитель. 28 лет он прослужил городу Гатчине, руководил «Спецавтобазой» до 2013 года и, если бы не скоропостижная кончина, я уверен, работал бы здесь до сих пор. Я в своей жизни таких руководителей не встречал: сотрудники понимали его без слов – достаточно было одного взгляда. А если уж Николай Афанасьевич повышал голос, значит, мы пошли совсем не в том направлении. Потом «Спецавтобазой» руководил Владимир Михайлович Соловьев. Он продолжил традиции, заложенные Горбатенко, и всячески поддерживал переход предприятия на современный уровень с использованием компьютеров. 4 декабря 2013 года наше учреждение переименовали в муниципальное бюджетное учреждение – МБУ «УБДХ».

- В чем разница со «Спецавтобазой»?

- Учредитель УБДХ – администрация Гатчинского района, которая формирует муниципальное задание. Каждый год появляются новые задачи. Десять лет назад в учреждении работало 179 человек, было около 70 единиц техники, тогда еще было значительное количество мусоровозов, но после реформы стало меньше. Финансирование в 2014 году составляло 90,8 млн рублей., из них 75,5 млн рублей – на обеспечение муниципального задания и 15,3 млн – субсидии на иные цели. Муниципальное задание состояло из уборки дорог и тротуаров и работ по озеленению, но это был, в основном, снос деревьев. Сейчас это обрезка и посадка деревьев, кустов, цветов, формирование и устройство новых газонов, ручная и механизированная косьба, подкормка, посадка цветов в цветники и конструкции. На месте не стоим. Сейчас взяли нового специалиста по озеленению – он каждый день приходит с какими-нибудь идеями. Раньше мы не занимались посадкой цветов, а сегодня сажаем более 70380 цветов и 78400 луковиц тюльпанов осенью, из них 13,5 тысяч – это второгодки, которые тоже находят свое применение.

Соответственно, объем работ был меньше. В 2014 году в Гатчине было 45 км тротуаров, сейчас – 120 км. В городе появились новые скверы и общественные пространства, которых раньше просто не существовало.

В 2015 году мы обслуживали 22 светофорных поста, а теперь в Гатчине 35 основных светофоров, 34 – пешеходных Т7 и два – анимационных. Дорожных знаков в городе стало 7,5 тысяч. Количество урн выросло в четыре раза. Когда мы начинали, их было 260 в городе, сейчас 700 только на улично-дорожной сети и еще 250 по дворам и детским площадкам.

С детскими и спортивными площадками тоже, кстати, произошли огромные изменения. Сначала их почти не было, потом появилось немного, сейчас в Гатчине 98 детских площадок, 26 спортивных и три для выгула собак, и эти цифры растут. Мы их вручную убираем, красим, поддерживаем технически исправное состояние. Если поступает звонок от жителей, мы сразу же выезжаем и ремонтируем – под особым контролем объекты, где играют дети.

Появились «умные» автобусные павильоны, которые обслуживает УБДХ, и в которых постоянно бьют стекла. Особенно летом – меняем по два стекла в неделю, а бывает, и половину остановки разбивают. Другие остановки мы только убираем и вывозим мусор, но технически не обслуживаем.

Финансирование нашего учреждения в 2023 году составляет 322,6 млн рублей, из них на обеспечение муниципального задания 287,8 млн рублей и 34,8 млн рублей – субсидии на иные цели: приобретение спецтехники, урн, деревьев и цветов для посадки и прочее. В муниципальное задание на 2024 год администрация Гатчинского района включает уборку дворовых территорий и внутриквартальных проездов Аэродрома и Мариенбурга. Так как в настоящий момент мы не располагаем необходимыми ресурсами для самостоятельного обслуживания данных территорий, будем данные работы выставлять на конкурс по 44-ФЗ.

- Сил достаточно?

- На пределе. Чтобы все успеть, мы ведем механизированную круглосуточную уборку. При этом в городе не хватает 17 дворников. Химози убирает один человек, Мариенбург тоже. За год мы 123 человека приняли на работу, 96 уволили. Текучесть кадров объясняется просто: не самая легкая работа за не самую высокую зарплату. Например, один уборщик у нас убирает уже все скверы на Соборной. Шесть дней в неделю с шести утра. Это адский труд. И он получает больше других уборщиков – 36 тысяч рублей. С доплатой за выходные доходит до 40 тысяч. Это потолок.

Работать на уборке непросто, особенно, когда жители пытаются диктовать условия: тут не посыпайте, там с щеткой не ходите. На Соборной, например, один мужчина все время жалуется на шум техники и кидается в трактористов бутылками.

В 2011 году три ЗИЛа убирали дороги, правда, постоянно ломались. Сейчас можно выпустить одновременно семь единиц КДМ, и их не хватает. Если раньше трактористу достаточно было 12 часов на уборку – с четырех утра до четырех вечера, теперь этого времени мало. Приходится вводить ночные бригады. В этом году трактористы стали от нас уходить, и это очень обидно, потому что таких людей тяжело найти: они и трактор сами ремонтируют, и убирают столько, сколько нужно. Когда вызываем на работу в выходной день, никто из сотрудников не спрашивает, что случилось – сразу спрашивают, куда подъехать.

Но люди находят работу, которая хорошо оплачивается, и увольняются. У нас максимальная зарплата тракториста около 51 тысячи. Если, допустим, работать на мусоровозе с одним выходным в месяц, можно и 90 тысяч заработать, но это тяжелый труд.

- Нагрузка на УБДХ растет пропорционально городу. А ресурсы?

- С 2014 по 2023 год мы приобрели 42 единицы разной техники на 138 млн рублей. Сейчас в распоряжении УБДХ 89 единиц техники, большую часть которой надо менять, но мы понимаем, что 200 млн рублей на замену техники нам не упадут. Вот недавно пришел новый погрузчик за 9 млн 400 тысяч – на смену старому, 2001 года выпуска, который машинист ремонтировал по ночам – чтобы утром выйти на нем работать.

Большая проблема с самосвалами. Многие думают, что у нас их очень много, а на самом деле их всего девять, и все они малогабаритные: два 8-кубовых и остальные 4-5-кубовые. Однако из этих девяти полноценно могут работать только четыре, а пять – с 1989 по 2000-е годы выпуска – готовы к списанию. Наши водители благодаря своему профессионализму выезжают на них, но каждый раз без гарантии, что им удастся отработать смену.

Конечно, сложно укомплектовать такое многофункциональное и многопрофильное учреждение всеми видами техники на все виды работ. Ежегодно администрация Гатчинского района выделяет субсидии на обновление автопарка. Каждый день в шесть утра мы начинаем распределять, на какой участок какую машину выделить и насколько. Потому что на всех не хватает, ведь у нас восемь работ на четыре участка, после обеда надо будет перебросить. Это и мешает: можно было бы сделать намного больше, интенсивнее, быстрее, и труд облегчить… Совместно с нашим учредителем мы работаем над обновлением автопарка.

- Новая техника все-таки приходит?

- Вот сейчас два грейдера получили, и теперь их, наконец, в общей сложности, три, как положено по нормативу. До этого работали одним. Еще пришел тяжелый погрузчик, и, в общем, в направлении очистки дорог мы движемся уверенно. А по дворам ездит один маленький «боб-кэт», помимо тракторов МТЗ, которые начинают уборку дворов после того, как очистят тротуары и общественные пространства. Вот два новых малогабаритных погрузчика еще придут, и будет проще. Но с учетом того, сколько появляется в городе скверов, нам надо не три, а десять единиц малогабаритной техники.

Необходимо обновить тракторы МТЗ с плужно-щеточным оборудованием и распределителями противогололедных материалов – без них никак. Ни один погрузчик не почистит качественно 120 км тротуаров: погрузчики эффективны при очистке дворовых территорий и общественных пространств, а на тротуарах нужны тракторы на скорости. Плугом они сгребают и тут же щеткой подметают, при необходимо обрабатывают противогололедными материалами. У нас два тракториста на одном тракторе работают посменно. Но тракторист может отдохнуть, а его МТЗ – нет. Мы уже ремзону перевели на семидневную рабочую неделю, потому что техника постоянно ломается. Кроме лаповых погрузчиков, вся техника – всесезонная. Например, КДМ город мыла-мыла, пришла зима – ее за два дня переоборудовали, и началась чистка улиц от снега. Выходных у техники нет.

При этом мы пока безрезультатно ищем механизаторов на два новых погрузчика, зарплата – от 53 тысяч рублей. Дали объявление заранее. А на МТЗ еще сложнее найти трактористов: в городе все дорогостоящее, нужна хорошая квалификация, чтобы ничего не повредить. К счастью, теперь почти везде – видеонаблюдение, и наших трактористов зря не обвинят.

Очень много приходит дополнительной работы, которая не предусмотрена муниципальным заданием. Часто эта работа отличается от нашей уставной деятельности, поэтому занимает много времени и добавляет проблем. Хотелось бы совершенствовать основную деятельность, но все просьбы населения мы стараемся выполнять. Коллектив не задает вопросов по своей работе, но когда работа не по профилю, приходится объяснять, почему и зачем мы за это взялись.

- Как УБДХ выходит из положения, когда не хватает людей, техники, ресурсов?

- Мы живем, как одна семья, без преувеличения. Все держится на взаимовыручке, на коллективизме. В этом учреждении каждый пытается помочь, подсказать, направить в нужное русло. Наши сотрудники переживают за свою работу, друг за друга, за организацию, боятся подвести. Увольняться отсюда непросто. Вот начальник участка зеленого хозяйства Максим Бибкин перешел в этом году работать в Петербург, но при этом не бросает УБДХ: мало ли где нужна его помощь, он всегда готов.

В нашем коллективе люди работают десятилетиями и продолжают трудиться, несмотря на возраст. Инженер-механик Алексей Николаевич Кремса работает с 1992 года, начальник дорожного участка Махмут Рахматуллин – с 1998, водитель-универсал Владимир Иванович Хроменков в свои 77 лет продолжает работать в УБДХ. Иван Аркадьевич Колосов четверть века уже трудится в нашей организации водителем, станочник широкого профиля Василий Алексеевич Шкуренко работает с 1987 года. Владимир Николаевич Плешкань работает водителем 22 года, дорожный рабочий 5 разряда Николай Львович Матвеев пришел на работу в 1994 году – и трудится по сей день. Среди ветеранов УБДХ – заместитель главного бухгалтера Мария Владимировна Анисимова и уборщик производственных помещений Тамара Михайловна Краснюкова: 29 лет на службе.

А других заслуженных работников уже с нами нет, но весь коллектив с благодарностью вспоминает и нашего директора «Спецавтобазы» Николая Афанасьевича Горбатенко, и машиниста погрузчика Владимира Александровича Гердта, отдавшего этой работе 26 лет, и слесаря по ремонту автомобилей Алексея Николаевича Константинова, проработавшего в «Спецавтобазе» 24 года, талантливого инженера-механика Александра Степановича Клементьева и Виктора Семеновича Павлова, которого очень сильно не хватает, очень многим мы ему обязаны: будучи водителем мусоровоза, он руководил бригадой, был наставником, в последствии стал бригадиром ремзоны, обучал молодое поколение, всегда помогал советом как человек с опытом и знанием своего дела. Низкий поклон и вечная память нашим многоуважаемым работникам.

- Владимир Александрович, как вы будете отмечать 10-летие УБДХ?

- Поздравим сотрудников здесь, в учреждении. Широкомасштабного торжества не будет, это ведь 4-е декабря – может случиться снегопад или ледяной дождь, или гололед… И тогда мы будем «праздновать» на улицах в усиленном режиме.

Беседовала Екатерина Дзюба