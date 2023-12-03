В Гатчине наградили участников выставки «Делаю сам!»

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Делаю сам» приурочена к Дню инвалидов, который во всем мире отмечается 3 декабря. Участвуют в ней дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями, а вернее – с особенными потребностями. Это ребята в возрасте от пяти до 18 лет, которые занимаются в Гатчинском РЦДТ и других учреждениях дополнительного образования.

2 декабря в РЦДТ состоялась торжественная церемония награждения участников. На праздник собрались дети и их родители, почетные гости. Сотрудники РЦДТ подготовили настоящую праздничную программу – со сказочными персонажами, минутками веселого отдыха и мастер-классами по интересам. Ребят развлекал толстый Карлсон, волшебная фея вручала под аплодисменты призы и сертификаты участников – конкурсной составляющей в этом мероприятии нет, победители – все.

Собравшихся приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук и председатель Гатчинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Запащикова, представители гатчинского комитета образования, Всероссийской организации родителей детей инвалидов и ресурсного добровольческого центра.

После награждения для ребят провели мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, рисованию акварелью и подвижным играм.

Мастер-класс по акварели проводил ресурсный добровольческий центр Ленинградской области в рамках проекта «Инклюзивные встречи». Задача – объединить на одной творческой площадке волонтеров, специалистов и детей для обмена опытом, общения, получения определенного навыка, чтобы в дальнейшем волонтеры могли работать с детьми самостоятельно. Представители центра посещают различные учреждения, проводят инклюзивные встречи и раз в месяц организуют выездные мероприятия не только в Гатчинском районе, но и во всей Ленобласти.

Руководила мастер-классом по рисованию акварелью профессиональная художница Екатерина Ярославцева. Она призналась, что не испытывает сложности в общении с особенными детьми:

- С такими ребятами я начала общаться много лет назад, еще учась в одиннадцатом классе. Я хорошо рисовала, окончила художественную школу, и ко мне обратился педагог-психолог с просьбой создать красочные карточки для занятий с детьми, чтобы они лучше воспринимали информацию. И с тех пор я общаюсь с особенными детьми, и это общение доставляет мне радость: от них очень хорошая отдача, они всегда готовы учиться, творить, предлагают свои идеи. На таких встречах я получаю заряд положительных эмоций и, надеюсь, ребята тоже уходят с моих мастер-классов довольные.

…Выставка «Делаю сам» проходит в Районном центре детского творчества с 2019 года, и с каждым годом она объединяет все больше ребят с ограниченными возможностями. Если в 2019-м свои работы представили 48 человек, то в 2020-м их было уже 138, а в 2023 году заявилось 190 участников из 27 образовательных учреждений и общественных организаций Гатчинского района. Ребята рисовали рисунки, делали всевозможные поделки и аппликации на произвольную тему. Многие в преддверии Нового года и Рождества посвятили свои работы зимним забавам и праздникам.

- Эта традиция пришла к нам из Дома детского творчества «Журавушка», – рассказывает директор РЦДТ Оксана Пугачева. – Выставка приурочена к Международному дню инвалидов, и мы стараемся расширить формат мероприятия и провести не просто награждение, а театрализованное представление и мастер-классы, чтобы у ребят получился настоящий праздник. Организатором данного мероприятия выступает также комитет образования Гатчинского района. Кроме того, у нас есть социальные партнеры – Гатчинская организация Всероссийского общества инвалидов, реабилитационный центр для детей и подростков «Дарина», Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи, Всероссийское общество родителей детей инвалидов.

«Делаю сам» – это мероприятие для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов: с интеллектуальными и соматическими нарушениями. Многие из этих ребят живут в режиме строгих ограничений, многим нужен особый подход и забота, но у каждого из них есть творческий потенциал и потребность заявить о себе в этом мире. Так, через рисунки и декоративные поделки, пусть выполненные с помощью взрослых, эти ребята получают возможность самовыражения – и награду за свои старания в виде небольшого подарка, сертификата и публичного признания. Работы, которые авторы не заберут домой, отправятся на выставку в Центр психолого-медико-социального сопровождения в Новом Свете.

Выставка «Делаю сам» – далеко не единственный проект Районного центра детского творчества. В течение учебного года центр проводит цикл муниципальных мероприятий: конкурсы, выставки, мастер-классы, соревнования для детей с особыми образовательными потребностями.

В РЦДТ реализуется 16 адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов по художественной, социально-гуманитарной и технической направленности, в том числе на базе школ и детских садов. Социализация и активизация творческих способностей детей с ограниченными возможностями – цели этой большой работы, и они успешно достигаются благодаря настоящим профессионалам – отзывчивым педагогам Районного центра детского творчества.

Екатерина Дзюба