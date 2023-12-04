Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге и Ленинградской области на этой неделе

Температура воздуха, как и обещали, будет понижаться, но тоже постепенно в течение всей этой недели. Еще очень много облаков и периодически идет небольшой снег, а прояснения рассчитываем, появятся только во второй половине недели. Поэтому наиболее холодные дни будут только к следующим выходным. Но время еще есть, мы не перестаем следить за погодой и уточнять температуру, если она начнет быстрее меняться.

Ну, а на сегодня в Санкт-Петербурге еще ждем небольшой снег, который сохранится завтра и в среду, потом осадки должны закончиться. Ветер весь период слабый, усиливаться он начнет только к концу рабочей недели.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге ночью -8…-10 гр., днем -6…-8 гр. Во второй половине недели рассчитывая на прояснения в облаках можно говорить о более морозной погоде, ночью температура в центре города -11…-13 гр., днем -10…-12 гр. В окрестностях города в ночные часы будет еще холоднее, даже до -17 гр. температура может опускаться.

По Ленинградской области там, где будет меньше всего облаков, температура понизится до -15…-20 гр., во второй половине недели местами даже до -20…-23 гр.





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