Депутат Сергей Яхнюк проведет прием граждан в Гатчине
Уважаемые жители Гатчинского района! 8 декабря в 10.00 депутат Государственной Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет прием граждан.
Рубрики: Общество
Прием пройдет в Региональной Общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 (вход со стороны ул. Радищева).
Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30
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