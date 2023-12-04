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Депутат Сергей Яхнюк проведет прием граждан в Гатчине

Уважаемые жители Гатчинского района! 8 декабря в 10.00 депутат Государственной Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет прием граждан.

Рубрики:  Общество

Прием пройдет в Региональной Общественной приемной  председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 (вход со стороны ул. Радищева).

 Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30